Kurzprofil Pyrum Innovations AG:



Die Pyrum Innovations AG (Pyrum) (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) ist ein in Deutschland ansässiges Recyclingunternehmen. Das Unternehmen entwickelt, baut und betreibt Recyclinganlagen, die mithilfe des Thermolyseverfahrens aus Altreifen, Gummi- und Kunststoffabfällen die Rohstoffe gewinnen, die in neuer Form wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden. (20.06.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pyrum Innovations-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie der Pyrum Innovations AG (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) für mutige Anleger unverändert ein klarer Kauf.Bei Pyrum laufe es derzeit rund. Ende der vergangenen Woche habe der Spezialist für das Recycling von Altreifen den Beginn der industriellen Serienfertigung am Standort Dillingen gemeldet. Und nun folge eine weitere wichtige Meldung, die einmal mehr unterstreiche, über welch enormes Potenzial die kleine Firma mit ihrer Technologie verfüge.Am Freitag habe sich Pyrum-CEO Pascal Klein bereits sehr erfreut gezeigt: "Der Start der Inbetriebnahme unserer Linien 2&3 in unserem Stammwerk in Dillingen nach rund 20 Monaten Bauzeit ist ohne Übertreibung einer der bislang größten Meilensteine der Unternehmensgeschichte. Damit stellt unsere neue Anlage das Musterwerk einer Thermolyse-Recyclinganlage von Pyrum dar, mit der wir zukünftig das bisherige Recycling von Altreifen revolutionieren werden. Wir haben bereits zahlreiche weitere Werke in Planung, um in den kommenden Jahren unsere Recyclingkapazitäten und unsere Ertragsbasis stark auszubauen."Und auch in der heutigen Pressemitteilung habe sich Klein sehr zufrieden gezeigt. Denn Pyrum habe mit dem Industrieriesen SUEZ eine Exklusivitätsvereinbarung zum Bau von Pyrums erster Pyrolyseanlage in Großbritannien geschlossen. Die Anlage solle aus drei Pyrolysereaktoren mit einer Kapazität von etwa 20.000 Tonnen Altreifen pro Jahr bestehen. Klein habe betont: "Der europäische Rollout unserer einzigartigen Technologie schreitet weiter voran. Mit SUEZ konnten wir eines der führenden Unternehmen im Bereich nachhaltiger Lösungen und innovativer Technologien für die britische Kreislaufwirtschaft gewinnen. Zukünftig werden Pyrum und SUEZ gegenseitig von der Expertise des Partners profitieren."Die Aktie bleibt für Mutige nach wie vor ein klarer Kauf (Stoppkurs: 33,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Pyrum Innovations AG. (Analyse vom 20.06.2023)