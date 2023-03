Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Pyrum Innovations AG (Pyrum) (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) ist ein in Deutschland ansässiges Recyclingunternehmen. Das Unternehmen entwickelt, baut und betreibt Recyclinganlagen, die mithilfe des Thermolyseverfahrens aus Altreifen, Gummi- und Kunststoffabfällen die Rohstoffe gewinnen, die in neuer Form wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pyrum Innovations-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Pyrum Innovations AG (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) unter die Lupe.Pyrum habe über Jahre hinweg ein innovatives System zum Recycling von Altreifen entwickelt, das ökologisch und ökonomisch vorbildlich sei. Kein Wunder, dass einige Global Player mit dem kleinen Unternehmen zusammenarbeiten möchten. Nachdem man bereits eng mit etwa BASF kooperiere, gebe es nun eine Erfolgsmeldung mit Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900).2022 habe Pyrum mit dem Reifenhersteller bereits eine Entwicklungsvereinbarung geschlossen, nun sei ein Vertrag zur Lieferung von rückgewonnenem Industrieruß fixiert worden. Wie Pyrum berichte, bestünden "neben dem Vertrag über die Lieferung des Pyrolyseöls an die BASF nun langfristige serielle Lieferverträge für sämtliche Kernprodukte Pyrums."Pyrum-CEO Pascal Klein habe sich über den Deal erfreut gezeigt: "Der langfristige Liefervertrag ist ein riesiger Schritt für unser Unternehmen. Damit haben wir nun für alle Kernprodukte serielle Lieferverträge abgeschlossen. Wie auch bei unserem Pyrolyseöl, ist die Nachfrage nach unserem rCB sehr viel größer, als wir aktuell bedienen können. Daher werden wir unsere Produktionskapazitäten in den nächsten Jahren ausbauen und gehen davon aus, mit der Inbetriebnahme der Produktionslinien II und III an unserem Standort in Dillingen bereits in diesem Jahr unsere Kapazitäten zu verdreifachen. Potenzielle Partner und Interessenten haben nun die Gewissheit, dass beide Endprodukte - Öl und rCB - einen Markt haben, der die Produkte abnimmt. Das ist der letzte Baustein, um mit dem Ausrollen der Anlagen in Großserie zu beginnen."Mutige mit einem langen Atem können sich daher jetzt positionieren (Stopp: 45,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.03.2023)