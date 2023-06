unter folgendem Link.



Börsenplätze Pyrum Innovations-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Pyrum Innovations-Aktie:

49,20 EUR +0,41% (16.06.2023, 17:36)



ISIN Pyrum Innovations-Aktie:

DE000A2G8ZX8



WKN Pyrum Innovations-Aktie:

A2G8ZX



Ticker-Symbol Pyrum Innovations-Aktie:

PYR



Kurzprofil Pyrum Innovations AG:



Die Pyrum Innovations AG (Pyrum) (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) ist ein in Deutschland ansässiges Recyclingunternehmen. Das Unternehmen entwickelt, baut und betreibt Recyclinganlagen, die mithilfe des Thermolyseverfahrens aus Altreifen, Gummi- und Kunststoffabfällen die Rohstoffe gewinnen, die in neuer Form wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden. (17.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pyrum Innovations-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Pyrum Innovations AG (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) unter die Lupe.Das saarländische Unternehmen habe über mehrere Jahre hinweg eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Technik zum Recycling von Altreifen entwickelt. Dafür habe Pyrum Innovations bereits verschiedenste Auszeichnungen erhalten und auch Deals mit den DAX-Konzernen Continental, BASF oder Mercedes-Benz abschließen können. Nun komme auch endlich der Kurs in Schwung.Die Gründe dafür dürften das allgemein für Wachstumstitel wieder deutlich freundlichere Marktumfeld sein. Das absehbare Ende des starken Zinserhöhungszyklus in den USA und in Europa helfe den Aktienkursen von kleinen Firmen, die zum Wachstum eben noch auf relativ günstiges Kapital angewiesen seien. Der Risikoappetit der Marktteilnehmer habe zuletzt wieder deutlich zugenommen.Pyrum Innovations bleibe eine der spannendsten deutschen Green-Tech-Firmen. Das Unternehmen komme operativ sehr gut voran, was nun endlich auch von der Börse zumindest etwas honoriert werde. Die Aussichten für die innovative Gesellschaft seien angesichts der Altreifen-Problematik nach wie vor sehr gut. Mutige, langfristig orientierte Anleger könnten daher weiterhin zugreifen. Wichtig dabei: Ein auf 33 Euro nachgezogener Stoppkurs sollte das Investment nach unten absichern, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU