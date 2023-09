Mutige können aber weiterhin dabeibleiben, der Stoppkurs sollte bei 33,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.09.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Pyrum Innovations-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Pyrum Innovations-Aktie:

42,60 EUR -0,93% (15.09.2023, 11:18)



ISIN Pyrum Innovations-Aktie:

DE000A2G8ZX8



WKN Pyrum Innovations-Aktie:

A2G8ZX



Ticker-Symbol Pyrum Innovations-Aktie:

PYR



Kurzprofil Pyrum Innovations AG:



Die Pyrum Innovations AG (Pyrum) (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) ist ein in Deutschland ansässiges Recyclingunternehmen. Das Unternehmen entwickelt, baut und betreibt Recyclinganlagen, die mithilfe des Thermolyseverfahrens aus Altreifen, Gummi- und Kunststoffabfällen die Rohstoffe gewinnen, die in neuer Form wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden. (15.09.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pyrum Innovations-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Pyrum Innovations AG (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Pyrum habe seine Zahlen für das erste Halbjahr 2023 vorgelegt. Im Mittelpunkt hätten in den ersten sechs Monaten im Wesentlichen die hohen Investitionen am Firmensitz in Dillingen/Saar sowie der weitere Aufbau von Personal und der Organisationsstruktur für die weitere Expansion der Technologie gestanden.So sei es nicht verwunderlich, dass sich der Verlust von 3,5 auf 4,4 Millionen Euro vergrößert habe. CEO Pascal Klein habe betont:"Wir sind sehr stolz darauf, dass trotz der aktuellen Herausforderungen in der Lieferkette sämtliche Komponenten für unsere neue Pyrolyseanlage in Dillingen eingetroffen sind und wir die Inbetriebnahme im Juli 2023 erfolgreich starten konnten. Darüber hinaus arbeiten wir aktuell an der Planung, den Genehmigungsunterlagen und den Zeichnungen von vier Werken mit insgesamt zwölf Produktionslinien, die in den kommenden zwei bis drei Jahren in Zusammenarbeit mit renommierten Joint-Venture-Partnern entstehen sollen."Gestern habe Pyrum berichtet, dass man in Griechenland ein neues Werk errichten wolle. Auch etwa in Großbritannien könnte man zusammen mit Suez eine Altreifen-Recycling-Anlage aufbauen.Die Bedeutung der Halbjahreszahlen sei für ein Unternehmen wie Pyrum aktuell nicht so groß. Schließlich gehe es bei dem Recycling-Spezialisten nun vor allem darum, mit der funktionierenden Technologie zu expandieren. Zu dieser Strategie würden die Projekte in Großbritannien und in Griechenland hervorragend passen. Pyrum bleibe eine der spannendsten Aktien unter den deutschen Nebenwerten. Allerdings sei die Bewertung schon etwas ambitioniert und wie bei allen jungen wachstumsstarken Unternehmen bestehe auch hier die Möglichkeit von Kapitalerhöhungen, welche den Kurs belasten könnten.