49,00 EUR +1,03% (03.04.2023, 09:48)



DE000A2G8ZX8



A2G8ZX



PYR



Die Pyrum Innovations AG (Pyrum) (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) ist ein in Deutschland ansässiges Recyclingunternehmen. Das Unternehmen entwickelt, baut und betreibt Recyclinganlagen, die mithilfe des Thermolyseverfahrens aus Altreifen, Gummi- und Kunststoffabfällen die Rohstoffe gewinnen, die in neuer Form wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden. (03.04.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pyrum Innovations-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Pyrum Innovations AG (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) unter die Lupe.Pyrum komme weiterhin mit großen Schritten voran. Der Spezialist für das ökonomische und ökologische Recyceln von Altreifen habe nun einen weiteren sinnvollen Deal mit Mercedes-Benz abgeschlossen. So würden die Saarländer für ihr Werk in Dillingen künftig jährlich mehrere hundert Tonnen Altreifen aus dem Mercedes-Benz Gebrauchtteilecenter erhalten.Das unter anderem daraus von Pyrum erzeugte Pyrolyseöl werde anschließend an den Partner BASF geliefert. Der weltgrößte Chemiekonzern produziere daraus wiederum neuwertige Kunststoffe für die Herstellung von Fahrzeugbauteilen von Mercedes-Benz. Pyrum-CEO Pascal Klein habe sich erfreut über den nächsten Deal innerhalb kurzer Zeit mit einem DAX-Konzern gezeigt: "Wir freuen uns sehr, den nächsten Schritt in der Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz zu gehen. Über das chemische Recycling ausgedienter Reifen aus Mercedes-Benz Fahrzeugen können wir den Einsatz fossiler Ressourcen gemeinsam reduzieren und letztlich Stoffkreisläufe schließen.""Der Aktionär" sieht für die Pyrum-Papiere mittel- bis langfristig nach wie vor enormes Potenzial. Dennoch sollte der Stoppkurs bei 45,00 Euro beachtet werden. (Analyse vom 03.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link