Börsenplätze Pyrum Innovations-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Pyrum Innovations-Aktie:

57,40 EUR -1,71% (25.01.2023, 13:07)



ISIN Pyrum Innovations-Aktie:

DE000A2G8ZX8



WKN Pyrum Innovations-Aktie:

A2G8ZX



Ticker-Symbol Pyrum Innovations-Aktie:

PYR



Kurzprofil Pyrum Innovations AG:



Die Pyrum Innovations AG (Pyrum) (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) ist ein in Deutschland ansässiges Recyclingunternehmen. Das Unternehmen entwickelt, baut und betreibt Recyclinganlagen, die mithilfe des Thermolyseverfahrens aus Altreifen, Gummi- und Kunststoffabfällen die Rohstoffe gewinnen, die in neuer Form wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden. (16.02.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pyrum Innovations-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Pyrum Innovations AG (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) unter die Lupe.Pyrum habe über viele Jahre hinweg ein ausgereiftes Verfahren entwickelt, um Altreifen hochprofitabel zu entsorgen. Nun expandiere das saarländische Unternehmen. Und kürzlich habe der Stadtrat Homburg einstimmig den Verkauf eines stadteigenen Grundstücks an Pyrum und den Bau eines neuen Pyrolysewerks genehmigt.Pyrum-Chef Pascal Klein habe sich natürlich zufrieden gezeigt: "Zwischen unserem ersten Kontakt mit Bürgermeister Michael Forster im Dezember 2022, den die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Saar hergestellt hat, der Vorstellung vor den Fraktionsvorsitzenden im Januar und der parteiübergreifenden, einstimmigen Zustimmung des Stadtrats liegen gerade einmal zwei Monate. Diese Geschwindigkeit ist einmalig und wir bedanken uns für die großartige Unterstützung durch die Verantwortlichen der Stadt Homburg. Wir wollen nun möglichst schnell mit der Planung beginnen und sind zuversichtlich, dass das Genehmigungsverfahren ebenso reibungslos wie beim Ausbau in Dillingen verläuft, da wir mit denselben Behörden zusammenarbeiten."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link