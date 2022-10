3. Die sc-consult GmbH hat die Studie vor der Veröffentlichung dem Auftraggeber bzw. dem Unternehmen vorgelegt.



Börsenplätze Pyrum Innovations-Aktie:



München-Aktienkurs Pyrum Innovations-Aktie:

60,00 EUR -0,66% (05.10.2022, 10:24)



ISIN Pyrum Innovations-Aktie:

DE000A2G8ZX8



WKN Pyrum Innovations-Aktie:

A2G8ZX



Ticker-Symbol Pyrum Innovations-Aktie:

PYR



Kurzprofil Pyrum Innovations AG:



Die Pyrum Innovations AG (Pyrum) (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) ist ein in Deutschland ansässiges Recyclingunternehmen. Das Unternehmen entwickelt, baut und betreibt Recyclinganlagen, die mithilfe des Thermolyseverfahrens aus Altreifen, Gummi- und Kunststoffabfällen die Rohstoffe gewinnen, die in neuer Form wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden. (05.10.2022/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Pyrum Innovations-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft die Aktie der Pyrum Innovations AG (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin mit dem Rating "speculative buy" ein.Der Expansionsprozess von Pyrum nehme im laufenden Jahr deutlich Fahrt auf. Während das Unternehmen die Recyclinganlage am Stammsitz in Dillingen um zwei weitere Produktionslinien erweitere und damit die Verarbeitungskapazitäten in etwa verdreifache, hätten inzwischen auch erste Partner für den Aufbau weiterer Werke präsentiert werden können. Für eine neue Produktionsstätte mit drei Linien, die bis 2024 in Straubing entstehen solle, sei Pyrum ein Joint-Venture mit drei weiteren Gesellschaftern eingegangen. Das nächste Werk könnte schon im Folgejahr den Betrieb aufnehmen - es wäre der Startschuss für bis zu zehn Produktionsstätten, die bis 2030 zusammen mit dem Tankterminal-Betreiber UNITANK realisiert werden sollten.Wir gehen davon aus, dass nach einem erfolgreichen Abschluss der ersten Partnerprojekte das Interesse an der innovativen Recyclinglösung von Pyrum noch einmal deutlich zunehmen wird. Daher sehen wir den von uns modellierten Expansionsprozess, der bis zum Jahr 2030 den Aufbau von acht weiteren eigenen Werken (neben der Anlage am Stammsitz), den Abschluss von 13 Joint-Ventures (mit Minderheitsbeteiligung) und den Verkauf von sieben Anlagen ohne anschließende Beteiligung vorsieht, durch die jüngste Entwicklung gut untermauert.Die Aktienanalysten von SMC Research hätten daher nach den Halbjahreszahlen nur geringfügige Änderungen an ihrem Modell durchgeführt, das Kursziel liege unverändert bei 86,00 Euro.Im Rahmen der Erstellung dieser Finanzanalyse sind folgende Interessenkonflikte aufgetreten:1. Die sc-consult GmbH hat diese Studie im Auftrag des Unternehmens entgeltlich erstellt.