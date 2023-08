unter folgendem Link.







Kurzprofil Pyrum Innovations AG:



Die Pyrum Innovations AG (Pyrum) (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) ist ein in Deutschland ansässiges Recyclingunternehmen. Das Unternehmen entwickelt, baut und betreibt Recyclinganlagen, die mithilfe des Thermolyseverfahrens aus Altreifen, Gummi- und Kunststoffabfällen die Rohstoffe gewinnen, die in neuer Form wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden. (05.08.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pyrum Innovations-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Pyrum Innovations AG (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Spezialist für das ökologisch und ökonomisch sinnvolle Recycling von Altreifen sei aktuell eine der spannendsten Aktien in Deutschland. Pyrum Innovations sei derzeit an der Börse zwar durchaus ambitioniert bewertet. Das Dillinger Unternehmen verfüge jedoch über die Technologie, um zu einer Art "Eierlegenden Wollmilchsau" zu werden, da man im Produktionsprozess an sehr vielen Stellen verdiene. Pyrum Innovations komme operativ sehr gut voran. Die Aussichten für die innovative Gesellschaft seien angesichts der Altreifen-Problematik nach wie vor sehr gut. Mutige, langfristig orientierte Anleger könnten daher bei Pyrum Innovations weiterhin zugreifen. Wichtig dabei: Ein auf 33 Euro nachgezogener Stoppkurs sollte das Investment nach unten absichern, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU