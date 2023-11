Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Pyrum Innovations-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Pyrum Innovations-Aktie:

36,60 EUR +5,17% (15.11.2023, 17:36)



ISIN Pyrum Innovations-Aktie:

DE000A2G8ZX8



WKN Pyrum Innovations-Aktie:

A2G8ZX



Ticker-Symbol Pyrum Innovations-Aktie:

PYR



Kurzprofil Pyrum Innovations AG:



Die Pyrum Innovations AG (Pyrum) (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) ist ein in Deutschland ansässiges Recyclingunternehmen. Das Unternehmen entwickelt, baut und betreibt Recyclinganlagen, die mithilfe des Thermolyseverfahrens aus Altreifen, Gummi- und Kunststoffabfällen die Rohstoffe gewinnen, die in neuer Form wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden. (15.11.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pyrum Innovations-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Pyrum Innovations AG (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) unter die Lupe.Die Aktie von Pyrum habe sich bereits an den vergangenen Handelstagen vom Jahrestief lösen können. Im heutigen Handel sei der Kurs der Recycling-Perle zwischenzeitlich kräftig angesprungen. Der Grund hierfür sei ein Deal mit dem Chemie-Weltmarktführer BASF, der dem jungen Unternehmen zusätzliches Kapital zur Verfügung stelle, um das Wachstum zu forcieren.So berichte Pyrum, dass man mit BASF Antwerpen NV heute eine neue Kooperationsvereinbarung unterzeichnet habe. Diese sehe ein "an Bedingungen geknüpftes, in Tranchen abrufbares Darlehen von zunächst 25 Millionen Euro vor, das als Anschubfinanzierung für die Umsetzung der konkreten Projektpipeline der Pyrum Innovations AG bis 2026 dienen soll. Gegenstand der Vereinbarung ist die Planung, Projektierung und der Bau von mindestens drei neuen Werken mit einer Jahreskapazität von jeweils 20.000 Tonnen Altreifen mit den zur Verfügung gestellten Mitteln. Pyrum plant, die Mittel insbesondere für den Bau des angekündigten Werks im Saarland sowie die Eigenkapitaleinbringung und Co-Finanzierung von bis zu fünf der in den letzten Monaten verkündeten Projekte mit finanzstarken Partnern einzusetzen."Im Erfolgsfall könnte der DAX-Konzern Pyrum sogar noch weitere 25 Millionen Euro in Form eines Darlehens zukommen lassen. BASFs Leiter Chemisches Recycling, Christoph Gahn, habe die bisherige Zusammenarbeit mit den Saarländern gelobt: "Dank der innovativen und stabilen Technologie von Pyrum konnten wir das aus Altreifen erzeugte Pyrolyseöl als recycelten Rohstoff in unseren Verbund einspeisen. Mit der neuen Vereinbarung wollen wir die Skalierung der Technologie unterstützen und unser Kundenportfolio mit massenbilanzierten Ccycled-Produkten erweitern."Mutige mit einem langen Atem können abgesichert mit einem Stopp bei 28,00 Euro auf eine nachhaltige Erholung der Clean-Tech-Perle setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2023)