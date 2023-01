Börsenplätze Pyramid-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Pyramid-Aktie:

2,05 EUR +0,99% (26.01.2023, 11:12)



XETRA-Aktienkurs Pyramid-Aktie:

1,995 EUR -2,68% (26.01.2023, 13:36)



ISIN Pyramid-Aktie:

DE000A254W52



WKN Pyramid-Aktie:

A254W5



Ticker-Symbol Pyramid-Aktie:

M3BK



Kurzprofil Pyramid AG (vormals: mic AG):



Die Pyramid Computer GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Pyramid AG (ISIN: DE000A254W52, WKN: A254W5, Ticker-Symbol: M3BK), gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das süddeutsche Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen, u. a. für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor. Die kundenspezifischen Hardware-Lösungen umfassen interaktive Kiosk-Systeme, Netzwerke & Sicherheit sowie weitere IT-Lösungen.



1985 gegründet, ist Pyramid heute in Segmenten wie z.B. Restaurants der weltweit führende Hersteller von Self-Service-Terminals - mehr als 40.000 Kiosk-Systeme wurden bereits an namhafte globale Unternehmen ausgeliefert. Kundennähe, Flexibilität, Modularität kombiniert mit Innovation garantieren minimale Markteinführungszeiten und Best-in-Class-Lösungen für den schnell wachsenden Markt der digitalisierten Marktplätze. Mehr als 130 Mitarbeiter sind am Hauptsitz in Freiburg im Breisgau und am Produktions- und Logistikstandort in der Nähe von Erfurt tätig.



Die Pyramid AG ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen. Unter www.pyramid-ag.com erhalten interessierte Anleger weitere Informationen zur Pyramid AG. (26.01.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Pyramid-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Pyramid AG (vormals: mic AG) (ISIN: DE000A254W52, WKN: A254W5, Ticker-Symbol: M3BK) weiterhin mit dem Rating "buy" ein.Pyramid habe sich für 2023 eine Steigerung der Erlöse um ca. 13,5 Prozent auf 108,5 Mio. Euro vorgenommen und wolle dies in eine überproportionale Verbesserung des EBITDA auf 7,5 Mio. Euro (+36 Prozent) und des EBIT (vor Goodwill-Abschreibungen) auf 6,5 Mio. Euro (+30 Prozent) ummünzen (alle Steigerungsraten gegenüber Planwert 2022).In einem ausführlichen Call habe das Management kürzlich die wichtigsten Initiativen vorgestellt, die einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Ziele leisten sollten. Neben einer Restrukturierung des Vertriebs von Pyramid Computer, den das durch die faytech-Übernahme neu hinzugewonnene Management bereits erfolgreich umgesetzt habe, stünden die Markteinführung neuer innovativer Produkte, der Aufbau von Produktionsstätten in weiteren Ländern (aktuell Indien, perspektivisch insbesondere USA) und synergetische Übernahmen, vor allem zur Stärkung des Vertriebs, auf der Agenda.Steffen stufe die Wachstumsstrategie des Managements als schlüssig ein und sehe hohe Erfolgschancen. Pyramid dürfte aus seiner Sicht bei der fortschreitenden Digitalisierung und Automatisierung am Point-of-Sale in zahlreichen Branchen ein gefragter Partner bleiben.Seine Schätzungen für die nächsten Jahre, die mit einer CAGR (von 2022 bis 2029) von 8,9 Prozent und einer Ziel-EBIT-Marge von 8,7 Prozent (im Jahr 2029) konservativ ausgestaltet gewesen seien, habe der Analyst im Kern unverändert gelassen, und darüber hinaus lediglich den Roll-over auf das neue Basisjahr 2023 vollzogen und die Ziel-Marge für das neue Ende des Detailprognosezeitraums auf 8,9 Prozent angehoben. Das Management strebe mittelfristig eine EBIT-Marge von 9 bis 10 Prozent an.Die positiven und negativen Effekte der Anpassungen hätten sich per saldo aufgehoben, so dass das Kursziel des Analysten weiterhin 4,80 Euro betrage. Er sehe damit ein erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie, das gehoben werden dürfte, wenn das Unternehmen im Laufe des Jahres mit weiteren Fortschritten eine erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsagenda belege.Unser Urteil für die Pyramid-Aktie lautet unverändert "buy", so Holger Steffen, Analyst von SMC Research. (Analyse vom 26.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link