XETRA-Aktienkurs Pyramid-Aktie:

2,10 EUR +0,48% (27.01.2023, 17:36)



ISIN Pyramid-Aktie:

DE000A254W52



WKN Pyramid-Aktie:

A254W5



Ticker-Symbol Pyramid-Aktie:

M3BK



Kurzprofil Pyramid AG (vormals: mic AG):



Die Pyramid Computer GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Pyramid AG (ISIN: DE000A254W52, WKN: A254W5, Ticker-Symbol: M3BK), gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das süddeutsche Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen, u. a. für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor. Die kundenspezifischen Hardware-Lösungen umfassen interaktive Kiosk-Systeme, Netzwerke & Sicherheit sowie weitere IT-Lösungen.



1985 gegründet, ist Pyramid heute in Segmenten wie z.B. Restaurants der weltweit führende Hersteller von Self-Service-Terminals - mehr als 40.000 Kiosk-Systeme wurden bereits an namhafte globale Unternehmen ausgeliefert. Kundennähe, Flexibilität, Modularität kombiniert mit Innovation garantieren minimale Markteinführungszeiten und Best-in-Class-Lösungen für den schnell wachsenden Markt der digitalisierten Marktplätze. Mehr als 130 Mitarbeiter sind am Hauptsitz in Freiburg im Breisgau und am Produktions- und Logistikstandort in der Nähe von Erfurt tätig.



Die Pyramid AG ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen. Unter www.pyramid-ag.com erhalten interessierte Anleger weitere Informationen zur Pyramid AG. (30.01.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Pyramid-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Pyramid AG (vormals: mic AG) (ISIN: DE000A254W52, WKN: A254W5, Ticker-Symbol: M3BK) unter die Lupe.Die Pyramid AG habe Ende letzter Woche in einer Investorenkonferenz die Aussichten für 2023 umrissen und sich optimistisch zu den Wachstumschancen geäußert. Das Unternehmen arbeite an der Markteinführung neuer innovativer Produkte, aktuell u.a. für eine weitere Automatisierung der Abläufe in Supermärkten, und treibe auch die Internationalisierung des Konzerns voran. Derzeit werde eine Produktion in Indien hochgefahren, in 2024/25 solle dann eine Fertigung in den USA folgen. In Übersee solle auch endlich der Durchbruch der Tochter Pyramid Computer gelingen, nachdem das letzte Jahr enttäuschend verlaufen sei. Während die Pyramid-Tochter Faytech die Erwartungen in 2022 weit übertroffen habe, habe Pyramid Computer auch deswegen die Planzahlen verfehlt. Zusätzlich belastet habe die Verschiebung von Großaufträgen, die aber jetzt nach Aussage des Managements sukzessive zur Auslieferung kommen würden. Außerdem sei der Vertrieb von Pyramid Computer erfolgreich umgebaut worden, was den Auftragseingang beleben dürfte.Insgesamt sorge das für gute Wachstumschancen in 2023. Das Unternehmen habe das Ziel bekräftigt, den Umsatz um rund 14% (im Vergleich zum letzten Planwert für 2022, die Zahlen stünden noch aus) auf 108,5 Mio. Euro zu steigern und währenddessen das EBITDA und das EBIT (vor Goodwill-Abschreibungen) überproportional auf 7,5 bzw. 6,5 Mio. Euro zu verbessern. Spätestens wenn sich derartige Fortschritte konkret in den Ist-Zahlen zeigen würden, sollte die günstig bewertete Aktie deutlich zulegen.Die Experten von "Der Anlegerbrief" sehen das Kursziel für die Pyramid-Aktie bei 4,50 Euro. (Ausgabe 3 vom 28.01.2023)Börsenplätze Pyramid-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Pyramid-Aktie:2,00 EUR -4,31% (30.01.2023, 08:04)