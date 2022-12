Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Pyramid Computer GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Pyramid AG (ISIN: DE000A254W52, WKN: A254W5, Ticker-Symbol: M3BK), gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das süddeutsche Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen, u. a. für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor. Die kundenspezifischen Hardware-Lösungen umfassen interaktive Kiosk-Systeme, Netzwerke & Sicherheit sowie weitere IT-Lösungen.



1985 gegründet, ist Pyramid heute in Segmenten wie z.B. Restaurants der weltweit führende Hersteller von Self-Service-Terminals - mehr als 40.000 Kiosk-Systeme wurden bereits an namhafte globale Unternehmen ausgeliefert. Kundennähe, Flexibilität, Modularität kombiniert mit Innovation garantieren minimale Markteinführungszeiten und Best-in-Class-Lösungen für den schnell wachsenden Markt der digitalisierten Marktplätze. Mehr als 130 Mitarbeiter sind am Hauptsitz in Freiburg im Breisgau und am Produktions- und Logistikstandort in der Nähe von Erfurt tätig.



Die Pyramid AG ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen. Unter www.pyramid-ag.com erhalten interessierte Anleger weitere Informationen zur Pyramid AG. (05.12.2022/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Pyramid-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft die Aktie der Pyramid AG (vormals: mic AG) (ISIN: DE000A254W52, WKN: A254W5, Ticker-Symbol: M3BK) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin mit dem Rating "buy" ein.Die neu formierte Pyramid-Gruppe mit den beiden Kerngesellschaften Pyramid Computer und faytech müsse den schwierigen Marktbedingungen im laufenden Jahr etwas Tribut zollen, die Absatz- und Ertragsentwicklung von Pyramid Computer liege unter Plan. Dafür werde faytech deutlich höhere Zuwächse erwirtschaften, als ursprünglich erwartet. Der Konzernumsatz werde nach aktualisierter Planung mit 95,5 Mio. Euro aber am unteren Ende der zuletzt anvisierten Spannbreite liegen, ebenso wie das EBIT (vor Goodwill-Abschreibungen) mit 5,0 Mio. Euro.Dennoch sehe sich das Unternehmen auf einem guten Weg, der 2023 nach der jetzt vorgestellten Planung in einem Umsatzwachstum um 13,5 Prozent auf 108,5 Mio. Euro und einer EBIT-Verbesserung um 30 Prozent auf 6,5 Mio. Euro (vor Goodwill-Abschreibungen) zum Ausdruck kommen solle. Das Management sehe eine wieder anziehende Dynamik bei Pyramid Computer im nächsten Jahr als einen wichtigen Treiber.Auch die Aktienanalysten von SMC Research würden die Wachstumsaussichten unverändert als aussichtsreich einstufen. Das Unternehmen adressiere mit innovativen Produkten stark wachsende Märkte und habe sich mit der Übernahme von faytech entscheidend verstärkt. In Reaktion auf die neuen Planzahlen hätten die Aktienanalysten von SMC Research Schätzungen nur in einem überschaubaren Umfang geändert. Ihr Kursziel habe sich damit leicht, von 5,00 auf 4,80 Euro, reduziert und signalisiere weiterhin ein hohes Aufwärtspotenzial. Aus Sicht der Aktienanalysten von SMC Research sei die Neubewertung nach der erfolgreichen Transformation der Gruppe noch nicht abgeschlossen. Spätestens mit einer positiven Entwicklung der Zahlen im nächsten Jahr sollten Pyramid am Markt deutlich höhere Multiples zugestanden werden.Unser Urteil lautet weiterhin "buy", so Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, zur Pyramid-Aktie. (Analyse vom 05.12.2022)1. Die sc-consult GmbH hat diese Studie im Auftrag des Unternehmens entgeltlich erstellt.3. Die sc-consult GmbH hat die Studie vor der Veröffentlichung dem Auftraggeber bzw. dem Unternehmen vorgelegt.4. Die sc-consult GmbH hat die Studie vor der Veröffentlichung aufgrund einer Anregung des Auftraggebers bzw. des Unternehmens inhaltlich geändert (wobei die sc-consult GmbH zu einer solchen Änderung nur aufgrund sachlich berechtigter Einwände bereit ist, die die Qualität der Studie betreffen).