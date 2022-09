Börsenplätze Pyramid-Aktie:



Kurzprofil Pyramid AG (vormals: mic AG):



Die Pyramid Computer GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Pyramid AG (ISIN: DE000A254W52, WKN: A254W5, Ticker-Symbol: M3BK), gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das süddeutsche Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen, u. a. für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor. Die kundenspezifischen Hardware-Lösungen umfassen interaktive Kiosk-Systeme, Netzwerke & Sicherheit sowie weitere IT-Lösungen.



1985 gegründet, ist Pyramid heute in Segmenten wie z. B. Restaurants der weltweit führende Hersteller von Self-Service-Terminals - mehr als 40.000 Kiosk-Systeme wurden bereits an namhafte globale Unternehmen ausgeliefert. Kundennähe, Flexibilität, Modularität kombiniert mit Innovation garantieren minimale Markteinführungszeiten und Best-in-Class-Lösungen für den schnell wachsenden Markt der digitalisierten Marktplätze. Mehr als 130 Mitarbeiter sind am Hauptsitz in Freiburg im Breisgau und am Produktions- und Logistikstandort in der Nähe von Erfurt tätig.



Die Pyramid AG ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen. Unter www.pyramid-ag.com erhalten interessierte Anleger weitere Informationen zur Pyramid AG. (21.09.2022/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Pyramid-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft die Aktie der Pyramid AG (vormals: mic AG) (ISIN: DE000A254W52, WKN: A254W5, Ticker-Symbol: M3BK) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin mit dem Rating "buy" ein.Pyramid habe im laufenden Jahr die faytech AG übernommen, einen sehr innovativen Spezialisten für Touchmonitore und Touch-PCs. Die Gesellschaft habe sich im Nachgang hervorragend entwickelt und werde mit einem voraussichtlichen Umsatz von 45 bis 50 Mio. Euro einen deutlich größeren Beitrag zu den Konzernerlösen leisten, als eigentlich geplant (30 Mio. Euro). Auch das EBIT werde die vorherige Prognose von 1,7 Mio. Euro mit einem neuen Planwert von 2,7 bis 4,0 Mio. Euro übertreffen.Zugleich bleibe allerdings die Pyramid Computer GmbH hinter den Erwartungen zurück, mit neu kalkulierten Erlösen von 50 bis 55 Mio. Euro (zuvor: 68 bis 72 Mio. Euro) und einem abgesenkten Plan-EBIT von 2,0 bis 3,4 Mio. Euro (zuvor: 6,0 bis 6,4 Mio. Euro). Verschiebungen bei Aufträgen von Großkunden und ein bislang enttäuschendes US-Geschäft seien dafür die Hauptursachen, gepaart mit deutlichen Kostensteigerungen. Für den Konzern ergebe sich daraus eine neue Erlösprognose von 95 bis 105 Mio. Euro (zuvor: 98 bis 102 Mio. Euro) und eine neue EBIT-Prognose von 4,7 bis 7,4 Mio. Euro (zuvor: 7,7 bis 8,1 Mio. Euro).Das Unternehmen habe darauf auch mit einem Austausch des Geschäftsführers der Pyramid Computer GmbH reagiert (der auch aus dem Vorstand der AG ausgeschieden sei). Diesen Posten habe Peter Trosien von faytech zusätzlich übernommen, der vor seinem Wechsel zu faytech mehr als 20 Jahre für Pyramid gearbeitet habe (u.a. als COO). Das Management zeige sich zuversichtlich, die Pyramid Computer GmbH schnell wieder auf Kurs zu bekommen und sehe insgesamt gute Geschäftsperspektiven auch für 2023.Auch der Analyst sei zuversichtlich, dass das Unternehmen die großen Marktchancen in der neuen Aufstellung schnell nutzen könne. Er habe seine Umsatzprognose, die mit 97 Mio. Euro für 2022 schon bislang relativ konservativ ausgefallen sei, nicht geändert und rechne auch für 2023 mit weiterem Wachstum (um 12,9 Prozent), dabei dürften die verschobenen Aufträge bei der Pyramid Computer GmbH hilfreich sein. Seine Ergebnisschätzungen würden wegen erhöhter Kostenschätzungen allerdings etwas niedriger ausfallen, er rechne nun mit einem Als-ob-Konzern-EBIT von 5,1 Mio. Euro in diesem Jahr und von 7,7 Mio. Euro im nächsten Jahr.Vor diesem Hintergrund bekräftigt Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, seine Einstufung mit "buy" für die Pyramid-Aktie. (Analyse vom 21.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link