Rund sieben Monate nach Beginn des Angriffskriegs habe Moskau bis zum vergangenen Dienstag in den ostukrainischen Regionen Donezk und Luhansk sowie in Cherson und Saporischschja im Süden Scheinreferenden über einen Beitritt zu Russland abhalten lassen.



Demnach hätten die russischen Besatzer von einer angeblich überwältigenden Zustimmung von teils sogar mehr als 99 Prozent gesprochen.



Die Scheinreferenden würden weltweit nicht anerkannt, weil sie unter Verletzung ukrainischer und internationaler Gesetze und ohne demokratische Mindeststandards abgehalten würden.



Beobachter hätten in den vergangenen Tagen auf zahlreiche Fälle hingewiesen, in denen die ukrainischen Bewohner der besetzten Gebiete zum Urnengang gezwungen worden seien.



Eine Entspannung im Ukraine-Krieg sei derzeit nicht abzusehen. Steigende Preise für Energie würden somit ein Risiko für Wirtschaft und Börse bleiben. Die Anleger sollten sich auf eine weiter hohe Volatilität gefasst machen. Die 12.000-Punkte-Marke beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bleibe fragil.



29.09.2022







