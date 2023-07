Alle genannten Unternehmen seien Teil des E-Wasserstoff Europa-Index. Schließlich seien Einzelinvestments in defizitär wirtschaftende Wasserstoff-Spezialisten mit Risiken verbunden. Mit einem Produkt auf den E-Wasserstoff Europa-Index verteile sich das Risiko auf mehreren Schultern.



Top-Position im Index, der zuletzt massiv zugelegt habe und vor dem Sprung über die 200-Tage-Linie stehe, sei derzeit Ceres Power mit einer Gewichtung von 17,5 Prozent. Seit dem Juli-Tief habe allein dieser Titel satte 54 Prozent an Wert gewonnen.



Der E-Wasserstoff Europa-Index biete eine attraktive Möglichkeit, um breit gestreut am Trendthema Wasserstoff in Europa und darüber hinaus zu partizipieren. Einsteiger mit Weitblick greifen bei Schwäche beim Indexzertifikat mit der WKN DA0AA0 zu, so Michel Doepke von "Der Aktionär".



Mit Material von dpa-AFX



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen. (21.07.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wasserstoff soll nach Plänen der derzeitigen Regierung künftig in allen wichtigen Sektoren eine Rolle spielen, so Michel Doepke von "Der Aktionär".Nicht nur Deutschland feile an seiner nationalen Wasserstoffstrategie, immer mehr Ländern würden das Potenzial des Energieträgers erkennen, um langfristig eine sektorübergreifende Dekarbonisierung zu schaffen.Die Bundesregierung wolle ein schnelles Wachstum des Wasserstoffmarktes erreichen. So solle vor allem in bestimmten Wirtschaftsbereichen der hohe Ausstoß von Treibhausgasen reduziert werden. Für die angestrebte Klimaneutralität gelte mit Ökostrom erzeugter Wasserstoff besonders in der Industrie als zentraler Baustein.Komponenten, Brennstoffzellen sowie Transport- und Speichermöglichkeiten für Wasserstoff würden ebenfalls eine tragende Rolle einnehmen, wenn der sektorübergreifende Durchbruch des Energieträgers gelingen solle. Johnson Matthey (Komponenten), PowerCell (Brennstoffzellen-Spezialist) und Hexagon Purus (Wasserstoffhochdruckbehälter und -systeme) seien drei Unternehmen, die hierbei eine wichtige Rolle einnehmen könnten.