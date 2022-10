So zeichne sich ab, dass die FED bis zum Jahresende weitere "große" Zinsschritte vornehmen werde. Für die Sitzung des FOMC am 2. November stünden 75 Basispunkte Erhöhung auf der Agenda; die Hoffnung der Marktteilnehmer auf maßvollere 50 Basispunkte bei der Sitzung am 14. Dezember sei nach den Inflationsdaten deutlich gesunken. Das Zielband für den Leitzinssatz könnte Ende Dezember also bei 4,50 bis 4,75% stehen. Vor dem Hintergrund dieser Erwartungen hätten auch die Anleiherenditen deutlich angezogen.



Der rasche Anstieg der Geldmarktsätze trage dazu bei, dass die "Stresssignale" an den Anleihemärkten zunehmen. Sehr markant sei die Entwicklung in Großbritannien, wo die Probleme im Bereich der Pensionsfonds trotz der stabilisierenden Anleihekäufe der Bank of England fortzubestehen schienen. Gleichzeitig würden die Vereinten Nationen und der Internationale Währungsfonds Alarm schlagen, dass die US-Zinserhöhungen Entwicklungs- und Schwellenländern an die Grenze ihrer Schuldentragfähigkeit bringen würden. Für die USA selbst gebe es vermehrt Warnungen, dass die volle Funktionsfähigkeit des Treasury-Marktes im Stressfall - angesichts eines stark gestiegenen Umlaufs und verminderter Handelsbestände der Primärhändler - nicht garantiert sei, was die Volatilität verstärken würde.



Konjunkturell spreche einiges dafür, dass sich die Konjunktur in den nächsten Quartalen weiter abschwächen werde. Am "Ende des Tunnels" sei noch kein "Licht" zu sehen. Die Erfahrung früherer Rezessionsphasen lehre, dass eine nachhaltige Erholung der Aktienmärkte erst in einem fortgeschritteneren Stadium der Rezession einsetze. Sollte sich die wirtschaftliche Lage nicht unerwartet aufhellen, werde ODDO BHF das Pulver noch eine Weile trockenhalten wollen. (17.10.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wer darauf gehofft hatte, dass die ersten Anzeichen einer Abschwächung des Arbeitsmarktes in den USA die Notenbank milder stimmen könnte, wurde gleich doppelt enttäuscht, so Prof. Dr. Jan Viebig, Chief Investment Officer der ODDO BHF SE.Zum einen sei die Arbeitslosenquote im September 2022 auf ihren Tiefstand von 3,5% zurückgefallen. Auch die für September erwartete, deutlichere Verlangsamung der Inflation im September sei ausgeblieben. Im Gegenteil: Trotz des anhaltenden Rückgangs der Energiepreise sinke die Inflation nur geringfügig. Die Jahresteuerungsrate falle leicht auf 8,2%. Grund für die Zähigkeit der Inflation sei die Beschleunigung des Preisanstiegs in den Kern-Komponenten des Verbraucherpreisindexes (CPI). Die Kernrate sei von 6,3 auf 6,6% gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit 40 Jahren.