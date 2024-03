Börsenplätze Prysmian-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Prysmian-Aktie:

46,76 EUR -1,14% (08.03.2024, 12:18)



Borsa Italiana-Aktienkurs Prysmian-Aktie:

46,89 EUR -0,17% (08.03.2024, 12:13)



ISIN Prysmian-Aktie:

IT0004176001



WKN Prysmian-Aktie:

A0MP84



Ticker-Symbol Prysmian-Aktie:

AEU



Borsa Italiana-Symbol Prysmian-Aktie:

PRY



Kurzprofil Prysmian SpA:



Prysmian SpA (ISIN: IT0004176001, WKN: A0MP84, Ticker-Symbol: AEU, Borsa Italiana-Symbol: PRY) ist eine international tätige Unternehmensgruppe, die hochwertige Kabel und Kabelsysteme herstellt. Die Geschäftsbereiche sind in die Divisionen Energieprojekte, Energieprodukte und Telekommunikation strukturiert. Die Unternehmensgruppe ist global präsent und einer der größten Energie- und Telekommunikationskabelhersteller weltweit. (08.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Prysmian-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Prysmian SpA (ISIN: IT0004176001, WKN: A0MP84, Ticker-Symbol: AEU, Borsa Italiana-Symbol: PRY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Kabelhersteller. Welch ein langweiliges Anlage-Thema werde sich manch ein Aktionär denken. Doch gerade der Bereich der Hightech-Verkabelung sei ein lukratives Geschäft, den Nährboden für attraktive Margen schaffe dabei die oligopolistische Marktstruktur. Mit Prysmian und NKT seien AKTIONÄR-Leser seit einigen Monaten mit an Bord und würden somit von der Rekordfahrt der Aktien profitieren.Am Freitag erreiche das Papier von NKT bei 561,50 Dänische Kronen (DKK; umgerechnet 75,32 Euro) ein neues Rekordhoch. Gleiches gelte für die Aktie des italienischen Wettbewerbers Prysmian. Bei 47,22 Euro markiere der Titel bereits am Donnerstag ein neues Rekordhoch.Beide Unternehmen würden auf einem dicken Auftragsbestand sitzen und hätten in den zurückliegenden Quartalen mehrere Aufträge im Milliarden-Euro-Bereich an Land ziehen können. Die Hersteller von Hightechkabeln seien ein klarer Gewinner der fortschreitenden Energiewende und würden unter anderem von der Anbindung von Windparks ans Stromnetz profitieren. Ohnehin spiele der damit verbundene Netzausbau den beiden Playern voll in die Karten.Mit dem Erreichen neuer Rekordstände sei bei den Papieren der beiden Hightechkabel-Spezialisten das Upside-Potenzial noch nicht ausgereizt. Die Bewertungen seien immer noch verhältnismäßig attraktiv für Unternehmen, die in einem Wachstumsmarkt mit überschaubarer Konkurrenz agieren würden. An schwachen Tagen könnten Anleger daher weiterhin zugreifen. Unter dem Duo ist indes die Aktie von Prysmian einen Tick konservativer einzustufen als die des dänischen Vertreters NKT, so Michel Doepke von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link