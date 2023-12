Börsenplätze Prysmian-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Prysmian-Aktie:

40,98 EUR +1,66% (21.12.2023, 21:06)



Euronext Milan-Aktienkurs Prysmian-Aktie:

40,69 EUR +0,22% (21.12.2023, 17:44)



ISIN Prysmian-Aktie:

IT0004176001



WKN Prysmian-Aktie:

A0MP84



Ticker-Symbol Prysmian-Aktie:

AEU



Borsa Italiana-Symbol Prysmian-Aktie:

PRY



Kurzprofil Prysmian SpA:



Prysmian SpA (ISIN: IT0004176001, WKN: A0MP84, Ticker-Symbol: AEU, Borsa Italiana-Symbol: PRY) ist eine international tätige Unternehmensgruppe, die hochwertige Kabel und Kabelsysteme herstellt. Die Geschäftsbereiche sind in die Divisionen Energieprojekte, Energieprodukte und Telekommunikation strukturiert. Die Unternehmensgruppe ist global präsent und einer der größten Energie- und Telekommunikationskabelhersteller weltweit. (21.12.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





MailandKulmbach (www.aktiencheck.de) - Prysmian-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Prysmian SpA (ISIN: IT0004176001, WKN: A0MP84, Ticker-Symbol: AEU, Borsa Italiana-Symbol: PRY) unter die Lupe.Der europäische Kurszettel biete viele spannende Investmentstorys. Das italienische Unternehmen Prysmian zähle zweifelsohne dazu. Als etablierter, nachhaltig profitabler Hightechkabel-Spezialist profitiere das Unternehmen mit Sitz in Mailand von der voranschreitenden Energiewende. Auch charttechnisch gebe Prysmian eine gute Figur ab.So habe die Prysmian-Aktie in dieser Handelswoche ein neues Rekordhoch erreichen und die mehrmonatige Seitwärtslethargie beenden können. Erweise sich der charttechnische Ausbruch über den Widerstandsbereich um 40 Euro als nachhaltig, dann sollte das Papier seine Rekordfahrt fortsetzen. Eine kurze Verschnaufpause wäre angesichts der dynamischen Aufwärtsbewegung der vergangenen Handelswochen allerdings absolut gesund.Gehe es nach dem Gros der Analysten, die sich regelmäßig mit der Prysmian-Aktie beschäftigen würden, habe der Titel ohnehin noch Luft nach oben. Erst am Mittwoch habe Analystin Monica Bosio von der Intesa Sanpaolo ihre Kaufempfehlung für Prysmian bestätigt, den fairen Wert sehe Bosio bei 48,80 Euro. Noch optimistischer sei Akash Gupta von JPMorgan: Sein Kursziel laute sogar 51,00 Euro. NKT aus Dänemark stammen. Auch die griechische Hellenic Cables beanspruche nennenswerte Marktanteile für sich. Durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien wachse die Nachfrage nach den Produkten von Prysmian, NKT und Co.Prysmian und NKT (etwas spekulativer einzuordnen) würden langfristig hochinteressante Wachstumsstorys in einem Markt mit wenig Konkurrenz bieten. Das bilde die Basis für eine hohe Preissetzungsmacht.An schwachen Handelstagen können Anleger zugreifen, die Stoppkurse sollten bei 28 Euro (Prysmian) und 48,50 Euro (NKT) gesetzt werden, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link