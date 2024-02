Börsenplätze Prysmian-Aktie:



Kurzprofil Prysmian SpA:



Prysmian SpA (ISIN: IT0004176001, WKN: A0MP84, Ticker-Symbol: AEU, Borsa Italiana-Symbol: PRY) ist eine international tätige Unternehmensgruppe, die hochwertige Kabel und Kabelsysteme herstellt. Die Geschäftsbereiche sind in die Divisionen Energieprojekte, Energieprodukte und Telekommunikation strukturiert. Die Unternehmensgruppe ist global präsent und einer der größten Energie- und Telekommunikationskabelhersteller weltweit. (15.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Prysmian-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Prysmian SpA (ISIN: IT0004176001, WKN: A0MP84, Ticker-Symbol: AEU, Borsa Italiana-Symbol: PRY) unter die Lupe.Hersteller von Starkstromkabeln - was sich im ersten Moment als langweiliges Business anhöre - sei ein lukratives Geschäft. Der Markt weise eine oligopolistische Struktur auf, was eine hohe Preissetzungsmacht ermögliche. Und mit dem Voranschreiten der Energiewende rund um den Globus wachse der Bedarf an solchen Lösungen massiv. Das unterstreiche ein Order-Paket, das sich der italienische Vertreter Prysmian gesichert habe.Es handele sich um ein Auftragspaket vom europäischen Übertragungsnetzanbieter Amprion. Es handele sich bei dem Deal sowohl vom Wert als auch von den Kabelkilometern um den größten, der jemals an Prysmian vergeben worden sei. In Zahlen: Die Order habe einen Gegenwert von etwa 5,0 Milliarden Euro und decke Kabel mit einer Länge von insgesamt 4.400 Kilometern ab. 1.000 Kilometer würden dabei auf den (unterirdischen) Seeweg entfallen, 3.400 Kilometer sollten an Land verlegt werden."Die drei Verträge mit Amprion sind ein wichtiger Meilenstein für Prysmian, denn sie unterstreichen einmal mehr die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen", so Hakan Ozmen, EVP der Prysmian-Division Transmission und habe ergänzt: "Wir freuen uns, als zuverlässiger Partner einen aktiven Beitrag zur Energiewende zu leisten."Nach dem größten Auftragspaket der Unternehmensgeschichte schieße die Prysmian-Aktie um gut sechs Prozent auf ein neues Rekordhoch nach oben. Doch damit sollte das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein. Das Unternehmen agiere mit dem dänischen Wettberber NKT (ebenfalls laufende "Aktionär"-Empfehlung) und der französischen Nexans in einem spannenden Zukunftsmarkt mit vielversprechenden Wachstumsaussichten.Die Prysmian-Aktie bleibt eine aussichtsreiche Depotbeimischung und an schwachen Tagen kaufenswert, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link