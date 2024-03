Börsenplätze Prysmian-Aktie:



ISIN Prysmian-Aktie:

IT0004176001



WKN Prysmian-Aktie:

A0MP84



Ticker-Symbol Prysmian-Aktie:

AEU



Borsa Italiana-Symbol Prysmian-Aktie:

PRY



Kurzprofil Prysmian SpA:



Prysmian SpA (ISIN: IT0004176001, WKN: A0MP84, Ticker-Symbol: AEU, Borsa Italiana-Symbol: PRY) ist eine international tätige Unternehmensgruppe, die hochwertige Kabel und Kabelsysteme herstellt. Die Geschäftsbereiche sind in die Divisionen Energieprojekte, Energieprodukte und Telekommunikation strukturiert. Die Unternehmensgruppe ist global präsent und einer der größten Energie- und Telekommunikationskabelhersteller weltweit. (19.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Prysmian-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Prysmian SpA (ISIN: IT0004176001, WKN: A0MP84, Ticker-Symbol: AEU, Borsa Italiana-Symbol: PRY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des italienischen Herstellers von Hightech-Kabeln markiere am Dienstag an der Heimatbörse in Mailand ein neues Rekordhoch. Frischen Rückenwind verleihe ein positiver Analystenkommentar aus dem Hause Berenberg. Die Experten würden für das Papier von Prysmian trotz der Rally zuletzt noch knapp 20 Prozent Upside-Potenzial sehen.Analyst Bastien Agaud stufe in einer Ersteinschätzung den Wert mit "buy" und einem Kursziel von 57 Euro ein. Lediglich die US-Investmentbank Goldman Sachs habe derzeit ein höheres Kursziel (60 Euro vom Januar) für das Papier des Kabelherstellers ausgerufen.Das Unternehmen sei der weltweit größte Kabelhersteller und damit direkt vom anhaltenden Trend zur Elektrifizierung abhängig, schreibe Agaud. "Wir sind daher positiv gestimmt, und trotz eines Kursanstiegs von circa 16 Prozent im Jahresvergleich sind wir der Meinung, dass wir nicht zu spät zur Party kommen", so der Analyst weiter."Der Aktionär" habe immer wieder Prysmian als Gewinner der fortschreitenden Energiewende vorgestellt und die vielversprechenden Wachstumsaussichten der Mailänder in einem Markt mit oligopolistischer Struktur hervorgehoben. Das Kursplus seit der Vorstellung in Ausgabe 19/2023 belaufe sich inzwischen auf 31 Prozent.Investierte Anleger bleiben dabei, Neueinsteiger warten einen günstigeren Einstiegskurs bei der Aktie ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link