(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Prysmian-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Prysmian-Aktie:

38,40 EUR +0,52% (02.10.2023, 11:07)



Borsa Italiana-Aktienkurs Prysmian-Aktie:

38,43 EUR +0,73% (02.10.2023, 10:59)



ISIN Prysmian-Aktie:

IT0004176001



WKN Prysmian-Aktie:

A0MP84



Ticker-Symbol Prysmian-Aktie:

AEU



Borsa Italiana-Symbol Prysmian-Aktie:

PRY



Kurzprofil Prysmian SpA:



Prysmian SpA (ISIN: IT0004176001, WKN: A0MP84, Ticker-Symbol: AEU, Borsa Italiana-Symbol: PRY) ist eine international tätige Unternehmensgruppe, die hochwertige Kabel und Kabelsysteme herstellt. Die Geschäftsbereiche sind in die Divisionen Energieprojekte, Energieprodukte und Telekommunikation strukturiert. Die Unternehmensgruppe ist global präsent und einer der größten Energie- und Telekommunikationskabelhersteller weltweit. (02.10.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Prysmian-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Prysmian SpA (ISIN: IT0004176001, WKN: A0MP84, Ticker-Symbol: AEU, Borsa Italiana-Symbol: PRY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz investiere in den kommenden Jahren 4,6 Milliarden Euro in zusätzliche See- und Landkabel und vergebe damit den größten Auftrag in der Unternehmensgeschichte. Die Aufträge würden insgesamt sieben Projekte umfassen und an NKT sowie Prysmian gehen - beides laufende "Aktionär"-Empfehlungen. Letztere nehme das Rekordhoch ins Visier.Die neuen Leitungen würden benötigt, um Strom etwa von Windparks in der Ostsee nach Deutschland zu transportieren sowie für Netzverbindungen zwischen Dänemark und Deutschland. In der Nordsee wiederum sollten ebenfalls Offshore-Netzanbindungen entstehen sowie landseitig die Hochspannungsleitung für Gleichstrom zwischen Pöschendorf in Schleswig-Holstein und Klein-Rogahn bei Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern gebaut werden. Eine weitere Leitung solle zwischen Klein-Rogahn und Wolmirstedt bei Magdeburg entstehen."Mit diesen Verträgen schaffen wir eine wichtige Voraussetzung, damit Deutschland das Ziel Klimaneutralität bis 2045 erreichen kann", habe 50Hertz-Chef Stefan Kapferer am Freitag gesagt. Allerdings stehe der Netzausbau noch am Anfang. Der Manager habe dafür plädiert, auf dem Weg zu mehr erneuerbaren Energien auch für die Akzeptanz der Finanzierung in der Bevölkerung zu sorgen. Die Kosten müssten schließlich absehbar von den Stromkunden gegenfinanziert werden.Sowohl Prysmian als auch NKT seien Gewinner der fortschreitenden Energiewende. Gerade der Bereich der Offshore-Windkraftverkabelung verspreche langfristig viel Wachstumspotenzial. Aufgrund der oligopolistischen Marktstruktur würden die Player über eine hohe Preissetzungsmacht verfügen.Gehe es nach den Analysten, wäre beim Erreichen der Bestmarke allerdings noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Erst in der vergangenen Woche habe Analyst Enrico Coco von Intermonte den italienischen Titel auf "outperform" hochgestuft, der faire Wert werde auf 45,00 Euro beziffert. Zu Wochenbeginn bekräftige zudem Monica Bosio von der Intesa Sanpaolo ihre Kaufempfehlung für die Prysmian-Aktie mit einem Kursziel von knackigen 48,80 Euro.Prysmian und NKT (etwas spekulativer einzuordnen) würden langfristig hochinteressante Wachstumsstorys in einem Markt mit überschaubarer Konkurrenz bieten.Beide Werte bleiben an schwachen Tagen ein klarer Kauf, die Stoppkurse können noch bei 42,00 Euro (NKT) und 26,00 Euro (Prysmian) belassen werden, so Michel Doepke von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.10.2023)