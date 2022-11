Linz (www.aktiencheck.de) - Der Wachstumsausblick in China für das 4.Quartal hat sich eingetrübt, zumal die Zahl neuer Covid-Fälle weiter ansteigt und die Angst vor strengeren Lockdowns steigt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Regierung in China unternehme eine weitere Lockerung der Geldpolitik. Unterstützt werde die schwächelnde Wirtschaft von der chinesischen Notenbank mit einer Senkung des Mindestreservesatzes um 0,25 Punkte (eine Art Pflichteinlage der Banken). Diese Senkung des Mindestreservesatzes trete mit 5. Dezember in Kraft. Die Lockerung dürfte der Wirtschaft etwas Rückenwind verleihen.



Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt leide unter einer Reihe von negativen Entwicklungen, darunter auch die Corona Maßnahmen der Staatsführung. Als weiterer großer Problembereich gelte der Immobilienmarkt des Landes, welcher jahrelang mit öffentlichen Mitteln gestützt worden sei und zuletzt unter Solvenzproblemen mehrerer Immobilienfirmen gelitten habe. Neben den globalen Konjunkturaussichten und den fallenden Rohstoffpreisen seien die Proteste in China ein weiterer disinflationärer Treiber. (29.11.2022/ac/a/m)





