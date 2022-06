Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Prosus (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Ticker-Symbol: 1TY, Amsterdam Ticker-Symbol: PRX) ist ein Unternehmen aus den Niederlanden. Die Tochterfirma des südafrikanischen Medienkonzerns Naspers ist laut eigenen Angaben eine global agierende Internetgruppe und einer der größten Technologieinvestoren der Welt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Prosus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie Prosus N.V. (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Ticker-Symbol: 1TY, Euronext Amsterdam-Symbol: PRX) unter die Lupe.Bei Prosus gebe es heute eine ganze Reihe an Nachrichten, die der Aktie der Internet-Holding einen kräftigen Kurssprung von zuletzt über 19% bescheren würden. Insbesondere ein neues unbefristetes Aktienrückkaufprogramm habe bei den Anlegern Begeisterung ausgelöst, obwohl dafür u.a. Tencent-Aktien verkauft werden müssten.Prosus wolle mit dem weiteren Rückkauf eigener Aktien sowie Anteilen der Mutter Naspers den Abschlag des Börsenwerts zur Bewertung der Beteiligungen verringern. Der Aktienrückkauf solle über den Verkauf von weiteren Anteilen an dem chinesischen Internetkonzern Tencent finanziert werden und so lange laufen, bis der Bewertungsabschlag nicht mehr signifikant sei. Der Konzern wolle die Tencent-Aktien möglichst marktschonend platzieren, habe es am Montag geheißen.Außerdem würden Anteile von JD.com verkauft, die Prosus aufgrund der Beteiligung von Tencent an dem E-Commerce-Unternehmen zugefallen seien. Es handele sich dabei um rund 132 Mio. Aktien mit einem Wert von 3,94 Mrd. USD zum Ende des Geschäftsjahres 2021/22 (bis Ende März).Trotz der deutlichen Kursgewinne am Montag sei der Börsenwert von Prosus im vergangenen Jahr um rund ein Viertel auf etwas mehr als 124 Mrd. Euro abgesackt. Den Nettowert aller Beteiligungen habe das Unternehmen dagegen zuletzt auf rund 175 Mrd. Euro beziffert.Prosus sei insgesamt an 80 Internetunternehmen beteiligt. Der größte Anteil davon entfalle mit umgerechnet knapp 130 Mrd. Euro auf das 29%-ige Paket an Tencent, dessen Aktienkurs nach der Ankündigung von Prosus um rund 2% gefallen sei. Der Konzern sei auch zu 27% an Delivery Hero beteiligt.Der Jefferies-Experte Sebastian Patulea glaube, dass die Aktienrückkäufe ebenso gut ankommen wie die Tatsache, dass bisherige Haltefristen für die Papiere der Kernbeteiligung Tencent ab sofort nicht mehr gültig seien. Die allgemeinen Schwierigkeiten bei Internet-Titeln und das China-Risiko durch Tencent mache die Prosus-Aktie allerdings zu riskant im aktuellen Marktumfeld. Anleger sollten an der Seitenlinie bleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)