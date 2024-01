Robotik

Gaming-Industrie

Videospiele galten lange Zeit als Unterhaltungsprogramm für Geeks und wurden mit vielen Klischees belegt. Heute hat sich die Branche komplett gewandelt und rund 6 von 10 Deutschen spielen regelmäßig auf dem Smartphone, dem PC oder der Konsole. Von spannenden MOBA-Schlachten bis simplen Gelegenheitsspielen ist alles mit dabei. Zusätzlich boomen die Spiele im Online Casino. Hier können Spieler sich an klassischen Spielautomaten versuchen oder sogar die Poker Regeln erlernen. Ob dabei gegen andere Spieler oder eine KI angetreten wird, ist vom jeweiligen Titel abhängig.



Zu den beliebten Spielen kommen eSports, die Turniere am Bildschirm auf eine gigantische Bühne verfrachten. eSport-Profis können heute Gewinne in Millionenhöhe erlangen und dabei sogar mit den Gehältern von Fußballspielern mithalten. Die Bedeutung der Spieleindustrie ist heute nicht mehr zu bestreiten und damit werden auch Konzerne, die Technologien für Games entwickeln, immer interessanter für Anleger. Groß Studios wie Electronic Arts Inc. sind selbst an der Börse, außerdem können Investoren in Konzerne wie den Hersteller von Grafikprozessoren NVIDIA investieren. Das Unternehmen verfügt außerdem über einen Dienst für Cloudgaming.



Elektromobilität und grüne Energie

Die Energiewende ist in vollem Gange und zahlreiche Konzerne forschen an Möglichkeiten, um eine grünere Zukunft zu ermöglichen. Im Fokus stehen die Themen Elektromobilität und erneuerbare Energien. An diesen beiden Branchen wird in Zukunft kein Weg vorbeiführen. Derzeit sind Elektroautos zwar noch in der Unterzahl, in einigen Jahren könnte dies jedoch anders aussehen. Wer bei den batteriebetriebenen Fahrzeugen allerdings nur an Tesla denkt, der irrt sich. Immer mehr Autohersteller nehmen Elektromodelle in ihre Flotte auf und werden Teil der Veränderung. So gelten z.B. auch die BMW AG und General Motors zu den Aktien, die im Hinblick auf Elektromobilität spannend geworden sind. Natürlich stehen aber nicht nur Autohäuser im Fokus. Auch der Batteriehersteller Panasonic Corp. und die FRIWO AG als Entwickler von Ladetechnologien sind eine Überlegung wert, wenn es um die nächste Anlage geht.



Beim Thema erneuerbare Energien werden eine Vielzahl an spannenden Aktien geboten, die nicht nur das eigene Portfolio aufwerten können, sondern auch ein Investment in eine grünere Zukunft bieten. Wer hier investiert, ermöglicht den Unternehmen auch, weitere Entwicklungen zu beschleunigen. Von Konzernen der Photovoltaikbranche wie First Solar Inc bis zur Wind Works Power Corp. ist die Auswahl förmlich grenzenlos.



Im nächsten Jahr wird der Blick einmal wieder auch die Welt der Technologie gerichtet - zumindest wenn es um attraktive Aktien geht. Spannende Sektoren werden z. B. die Gaming-Industrie, die Elektromobilität und die Robotik sein. Wer rechtzeitig in aufstrebende Unternehmen investiert, kann hier nicht gute Gewinne erzielen, sondern auch bei zukünftigen Entwicklungen unterstützen. (02.01.2024/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der technologische Fortschritt beschleunigt sich mit jedem Jahr und so kommen immer wieder neue Trends auf, die das Arbeitsleben und den Alltag der Menschen verändern. Wer nach passenden Aktien sucht, um im nächsten Jahr zu investieren, sollte deshalb besonders auf verschiedene Sektoren der Technologiebranche achten und sich rechtzeitig mit Wertpapieren zu aufstrebenden und etablierten Konzernen versorgen. Wir verraten, welche Sektoren 2024 besonders spannend sein könnten!Hier sind sich die Experten einig: Die Robotik hat ihr Potenzial noch bei Weitem nicht erreicht, ein frühes Investment könnte sich bei zahlreichen Firmen also noch lohnen. Roboter sind bereits in der Herstellung zahlreicher Güter im Einsatz, im Alltag der Menschen haben sie jedoch noch wenig Einzug gefunden. Robotik und Sensorik sind heiße Themen, die in viele verschiedene Branchen übergehen.