Der Konsumgüter-Riese Procter & Gamble (P&G) (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) aus Ohio legte gestern die Ergebnisse für das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2024 vor, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der niederländische Hersteller von Lithografie-Systemen für die Halbleiterindustrie, ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) (-3,4%), leide unter der Nachfrageflaute, die in der Branche herrsche. So hätten sich die eingegangenen und bestätigten Bestellungen (Net Bookings) von EUR 4,5 Mrd. in Q2 auf EUR 2,6 Mrd. in Q3 reduziert. Die Erwartungen hätten hier bei einem ähnlichen Wert wie in Q2 gelegen und seien dementsprechend nicht getroffen worden.Der Pharmakonzern AstraZeneca (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) (-5,8%) habe ein Abstract zum sich in der Entwicklung befindlichen Lungenkrebsmedikament Datopotamab Deruxtecan veröffentlicht. In einigen Bereichen seien Analysten allerdings enttäuscht worden, woraufhin der Aktienkurs des Unternehmens merkliche Einbußen habe verkraften müssen.