Kurzprofil Procter & Gamble Co.:



Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) ist ein in 70 Ländern vertretener US-Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1837. Procter & Gamble hat sich seit seiner Gründung u.a. durch Entwicklungen im Konsumgütermarkt einen Namen gemacht und hat immer wieder neue Wege im Marketing beschritten. Besonderes Kennzeichen ist das ausschließlich an den einzelnen Marken orientierte Marketing, während der Konzern und sein Name meist im Hintergrund bleiben. Procter & Gamble gilt daher auch als Pionier des Markenmanagements. (11.08.2022/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble erwartet erheblichen Gegenwind - AktienanalyseBei Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) stieg der Umsatz im vierten Quartal um drei Prozent auf 19,5 Mrd. Dollar - ein organisches Plus von sieben Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Ergebnis je Aktie habe ebenfalls um sieben Prozent auf 1,21 Dollar zugenommen und etwas unter den Schätzungen der Analysten gelegen. Insgesamt habe der Konzern mit seinen Marken wie Ariel-Waschmittel, Pampers-Windeln und Braun-Rasierern einen Gewinn von knapp 3,1 Mrd. Dollar eingefahren und damit fünf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Für das neue Geschäftsjahr rechne der US-Konsumgüterkonzern jedoch mit erheblichem Gegenwind in Form von Belastungen aus dem starken Dollar sowie den hohen Rohstoff- und Frachtkosten. Diese und der starke Dollar dürften Procter & Gamble mit 3,3 Mrd. Dollar nach Steuern oder 1,33 Dollar je Aktie belasten. Das Ergebnis je Aktie solle daher 2023 auf dem Niveau des Vorjahres von 5,81 Dollar verharren oder im besten Fall um bis zu vier Prozent steigen. Das organische Wachstum dürfte sich abschwächen - auf ein Umsatzplus von drei bis fünf Prozent, nachdem im Vorjahr noch ein Anstieg von sieben Prozent auf 80,2 Mrd. Dollar erzielt worden sei. Analysten hätten im Schnitt mit knapp 5,2 Prozent Wachstum gerechnet. Ausgeklammert seien bei der organischen Entwicklung Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe.Von dem Rücksetzer nach Vorlage der Zahlen habe sich der Titel zwar schon wieder etwas erholt. Doch befindet sich die Procter & Gamble-Aktie übergeordnet im Seitwärtstrend: Seit rund einem Jahr kommt der Titel nicht aus der Spanne von rund 130 bis 165 Dollar heraus, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 31/2022)