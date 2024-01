Börsenplätze Procter & Gamble-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

139,80 EUR +2,90% (23.01.2024, 15:20)



NYSE-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

147,86 USD +0,20% (22.01.2024, 22:00)



ISIN Procter & Gamble-Aktie:

US7427181091



WKN Procter & Gamble-Aktie:

852062



Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PRG



NYSE-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PG



Kurzprofil Procter & Gamble Co.:



Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) ist ein in 70 Ländern vertretener US-Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1837. Procter & Gamble hat sich seit seiner Gründung u.a. durch Entwicklungen im Konsumgütermarkt einen Namen gemacht und hat immer wieder neue Wege im Marketing beschritten. Besonderes Kennzeichen ist das ausschließlich an den einzelnen Marken orientierte Marketing, während der Konzern und sein Name meist im Hintergrund bleiben. Procter & Gamble gilt daher auch als Pionier des Markenmanagements. (23.01.2024/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Procter & Gamble Co. (P&G) (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.P&G habe als erster namhafter Vertreter im Bereich des defensiven Konsums den Zahlenreigen eröffnet und ein gemischtes Bild präsentiert. Der Konzern habe im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 einen Nettoumsatz in der Höhe von USD 21,4 Mrd. verzeichnen können, was zwar einem Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von 3% entspreche, im Gesamten liege der Konzern damit aber knapp unter den Konsenserwartungen. Umsatztreiber seien Preiserhöhungen von rund 4% gewesen, welchen ein Volumenrückgang von 1% gegenüberstehe. Es handele sich damit um die geringsten Preiserhöhungen seit sechs Quartalen.Auf der Gewinnseite stehe hingegen ein Rückgang zu Buche. Dies komme nicht allzu überraschend, schließlich habe P&G bereits im Dezember 2023 ein zwei Jahre andauerndes Restrukturierungsprogramm vorgestellt. Dieses betreffe vor allem die Aufstellung in diversen Schwellenländern und solle mit Kosten von USD 1 bis 1,5 Mrd. einhergehen. Des Weiteren würden sich im Gewinnrückgang die Wertminderungen in der Höhe von USD 1,3 Mrd. an immateriellen Vermögenswerten widerspiegeln, die im Rahmen der Übernahme von The Gillete Company im Jahr 2005 erworben worden seien. Der Gewinn pro Aktie sei dadurch um 12% auf USD 1,4 gesunken und habe damit auch recht deutlich unter den Konsensschätzungen von USD 1,70 gelegen.Anlässlich der genannten Faktoren belasse P&G zwar die Umsatzprognosen aufrecht, habe jedoch die Gewinnschätzungen von zuvor +6% bis +9% auf nur mehr "in line" mit den Vorjahreswerten reduziert. Sprich: Der Gewinn pro Aktie sollte im Bereich von USD 5,90 liegen.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur Procter & Gamble-Aktie lautete "Verkauf", so Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity