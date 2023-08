Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



ISIN Procter & Gamble-Aktie:

US7427181091



WKN Procter & Gamble-Aktie:

852062



Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PRG



NYSE-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PG



Kurzprofil Procter & Gamble Co.:



Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) ist ein in 70 Ländern vertretener US-Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1837. Procter & Gamble hat sich seit seiner Gründung u.a. durch Entwicklungen im Konsumgütermarkt einen Namen gemacht und hat immer wieder neue Wege im Marketing beschritten. Besonderes Kennzeichen ist das ausschließlich an den einzelnen Marken orientierte Marketing, während der Konzern und sein Name meist im Hintergrund bleiben. Procter & Gamble gilt daher auch als Pionier des Markenmanagements. (14.08.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Procter & Gamble Co. (P&G) (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Procters Geschäftsjahr habe am 30.06.2023 geendet. Im jüngst vorgelegten Zahlenwerk weise der Konzern einen Umsatzanstieg von 2% auf USD 82. Mrd. aus. Organisch belaufe sich der Anstieg gar auf 7% und setze sich nicht nur aus Preiserhöhungen, sondern auch aus gestiegenen Absatzmengen zusammen. Auf der Gewinnseite stünden USD 14,7 Mrd. zu Buche, was einem leichten Rückgang entspreche.Auf das letzte Quartal bezogen, habe P&G einen Nettoumsatz von USD 20,6 Mrd. erzielt, ein Plus von 5% gegenüber dem Vorjahr. Der organische Umsatz sei um 8% gestiegen und habe aus einem preisbedingten Anstieg von 7% sowie einem Anstieg von 2% aufgrund eines vorteilhaften Produktmix resultiert, teilweise ausgeglichen durch einen Rückgang der Absatzmengen um 1%. "Beauty" und "Baby, Feminine & Family Care" hätten am meisten zu diesem guten Ergebnis beigetragen. Der verwässerte Gewinn pro Aktie habe USD 1,37 betragen, was einer Steigerung von 13% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Der operative Cashflow habe sich auf USD 5,3 Mrd. und der Nettogewinn auf USD 3,4 Mrd. belaufen.P&G erwarte für sein Geschäftsjahr 2024 ein Gesamtumsatzwachstum in der Größenordnung von 3% bis 4% im Vergleich zum Vorjahr, gegenüber einem zuvor prognostizierten Wachstum von 1%. Organisch rechne das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum in der Größenordnung von 4% bis 5%. P&G prognostiziere für sein Geschäftsjahr 2024 ein Wachstum des verwässerten Gewinns je Aktie in einer Spanne von 6% bis 9% gegenüber USD 5,90 im Geschäftsjahr 2023. Dieser Ausblick entspreche einer Spanne von USD 6,25 bis 6,43 je Aktie, weshalb der von Analyst:innen prognostizierte Gewinn je Aktie von 6,37 USD genau in der Bandbreite des Unternehmens liege.P&G punkte mit einer Eigenkapitalrendite von rund 31% und liege damit im vordersten Feld der Peer Group. Ein genauerer Blick auf die ROE-Komposition zeige einen steigenden Trend bei den EBIT-Margen (aktuell rund 22%) seit mehr als 30 Jahren (!) und einen moderaten Verschuldungsgrad.Auf Segmentebene würden die unterschiedlichen Bereiche weitgehend quer durch die Bank attraktive Margen aufweisen. Ausgerechnet das margenschwachsee Segment Fabric & Home Care dürfe sich jedoch seit geraumer Zeit der größten Investitionssummen relativ zu den anrechenbaren Assets erfreuen. P&G alloziere seit 2013 einen großen Teil seiner Investitionsausgaben dem Bereich zu, dem u.a. die Marken Swiffer und Ariel zugehören würden, ohne jedoch eine signifikante Margenverbesserung zu erreichen. Es stelle sich daher die Frage, ob die Ressourcen nicht besser genützt werden könnten.Procter & Gamble schütte seit dem Jahr 1890 ohne Unterbrechung Dividenden an die Anlegerschaft aus. Seit 67 Jahren werde die Dividende sogar jährlich erhöht, wodurch P&G die Definition eines Dividendenaristokraten gemäß Standard & Poor's erfülle. Für das Geschäftsjahr 2024 werde die Dividendenrendite bei 2,5% erwartet.Die Stellung von Procter & Gamble als global agierendes Blue Chip-Unternehmen mit solider Dividendenhistorie sei unbestritten. Die Fundamentaldaten würden überzeugen, das Produktportfolio sei breit gestreut und die Analysten der RBI sähen das Unternehmen durch die strategische Positionierung in einer guten Ausgangslage und für die Zukunft gerüstet.Die Aktie notiere nach zwischenzeitlicher Schwäche wieder im Bereich der Jahreshochs. In Anbetracht der überschaubaren Wachstumsraten würden die Analysten der RBI die Möglichkeiten jedoch als ausgereizt einstufen. Vielmehr sähen die Analysten den fairen Wert der Aktie nach wie vor unter den aktuellen Niveaus. Die angehobene Guidance erlaube es ihnen das Kursziel moderat auf USD 152,00 zu erhöhen.Die Empfehlung zum "Verkauf" behält Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, jedoch weiterhin aufrecht. Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf KGV-Multiples auch eine im historischen Kontext angemessene Prämie zum breiten Aktienmarkt berücksichtige. (Analyse vom 14.08.2023)