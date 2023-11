NYSE-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

151,41 USD +0,71% (10.11.2023, 22:00)



ISIN Procter & Gamble-Aktie:

US7427181091



WKN Procter & Gamble-Aktie:

852062



Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PRG



NYSE-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PG



Kurzprofil Procter & Gamble Co.:



Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) ist ein in 70 Ländern vertretener US-Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1837. Procter & Gamble hat sich seit seiner Gründung u.a. durch Entwicklungen im Konsumgütermarkt einen Namen gemacht und hat immer wieder neue Wege im Marketing beschritten. Besonderes Kennzeichen ist das ausschließlich an den einzelnen Marken orientierte Marketing, während der Konzern und sein Name meist im Hintergrund bleiben. Procter & Gamble gilt daher auch als Pionier des Markenmanagements. (13.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Die Analysten von Jefferies & Co stufen die Aktie von Procter & Gamble Co. (P&G) (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) in einer Ersteinschätzung mit dem Rating "buy" ein.Jefferies sei der Ansicht, dass P&G in den nächsten vier Jahren weiterhin ein führendes Umsatz- und Gewinnwachstum erzielen werde. Die heutigen starken Fundamentaldaten würden den Weg für einen beständigeren Ertragsstrom und ein Profil der Rendite auf das investierte Kapital bei gleichzeitiger Vergrößerung eines bereits beträchtlichen Wettbewerbsgrabens ebnen, so die Analysten in einer Research-Note an die Investoren.Die Analysten von Jefferies & Co stufen die Aktie von Procter & Gamble mit dem Rating "buy" und dem Kursziel 177 USD ein. (Analyse vom 13.11.2023)Börsenplätze Procter & Gamble-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:141,78 EUR +0,04% (13.11.2023, 14:52)