Kurzprofil Procter & Gamble Co.:



Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) ist ein in 70 Ländern vertretener US-Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1837. Procter & Gamble hat sich seit seiner Gründung u.a. durch Entwicklungen im Konsumgütermarkt einen Namen gemacht und hat immer wieder neue Wege im Marketing beschritten. Besonderes Kennzeichen ist das ausschließlich an den einzelnen Marken orientierte Marketing, während der Konzern und sein Name meist im Hintergrund bleiben. Procter & Gamble gilt daher auch als Pionier des Markenmanagements. (18.10.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Procter & Gamble Co. (P&G) (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Konsumgüter-Riese Procter & Gamble (P&G) aus Ohio habe heute die Ergebnisse für das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2024 vorgelegt.Der Nettoumsatz des Unternehmens habe sich auf USD 21,9 Mrd. belaufen, was einem Anstieg von 6% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Dieser Wert liege leicht über den Schätzungen der Analyst:innen, die einen Umsatz von rund USD 21,6 Mrd. prognostiziert hätten. Der organische Umsatz, der die Auswirkungen von Wechselkursen, Akquisitionen und Veräußerungen ausschließe, sei um 7% gestiegen. Das organische Umsatzwachstum habe aus einem preisbedingten Anstieg von 7% und einem Anstieg von 1% aufgrund eines vorteilhaften Produktmix resultiert, teilweise ausgeglichen durch einen Rückgang der Absatzmengen um 1%. Vor allem "Health Care" habe mit einem organischen Umsatzwachstum von 10% zu diesem guten Ergebnis beigetragen.Der Nettogewinn des Unternehmens habe bei USD 4,5 Mrd. gelegen, was die Erwartungen von im Schnitt USD 4,2 Mrd. deutlich übertroffen habe. Der verwässerte Nettogewinn pro Aktie sei um 17% auf USD 1,83 gestiegen. Auch dieser Wert habe Konsensusschätzungen von im Schnitt USD 1,72 deutlich übertreffen können.Im Ausblick ändere P&G seine Prognose für das Gesamtumsatzwachstum im Geschäftsjahr 2024 auf 2% bis 4% (zuvor: 3% bis 4%). Organisch rechne das Unternehmen nach wie vor mit einem Umsatzwachstum von 4% bis 5%. P&G prognostiziere für sein Geschäftsjahr 2024 nach wie vor ein Wachstum des verwässerten Gewinns je Aktie in einer Spanne von 6% bis 9% gegenüber USD 5,90 im Geschäftsjahr 2023. Dieser Ausblick entspreche einer Spanne von USD 6,25 bis USD 6,43 je Aktie und liege damit innerhalb der von Analyst:innen prognostizierten Bandbreite.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur Procter & Gamble-Aktie lautete Verkauf, so Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 18.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: