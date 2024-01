NYSE-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) ist ein in 70 Ländern vertretener US-Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1837. Procter & Gamble hat sich seit seiner Gründung u.a. durch Entwicklungen im Konsumgütermarkt einen Namen gemacht und hat immer wieder neue Wege im Marketing beschritten. Besonderes Kennzeichen ist das ausschließlich an den einzelnen Marken orientierte Marketing, während der Konzern und sein Name meist im Hintergrund bleiben. Procter & Gamble gilt daher auch als Pionier des Markenmanagements. (24.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Die Analysten von Goldman Sachs heben das Kursziel für die Aktie von Procter & Gamble Co. (P&G) (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) von 163 auf 168 USD an.Procter & Gamble habe seine Gewinne im zweiten Quartal steigern können. Goldman Sachs erhöhe seine Margenerwartungen, da die Produktivitätseinsparungen fortgesetzt würden und der Rückenwind bei den Rohstoffen eine Ausweitung der Bruttomarge im GJ24 unterstütze, bevor er im GJ25 und GJ26 nachlasse, so die Goldman-Analysten in einer Research Note. Goldman füge hinzu, dass Procter & Gamble seiner Meinung nach weitere Reinvestitionen in seine Marken vornehmen werde, obwohl Effizienz und Einsparungen bei den Herstellungskosten weiterhin eine Ausweitung der operativen Margen des Unternehmens ermöglichen sollten.Die Analysten von Goldman Sachs bewerten die Aktie von Procter & Gamble weiterhin mit dem Rating "neutral". (Analyse vom 23.01.2024)Börsenplätze Procter & Gamble-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:141,50 EUR -0,30% (24.01.2024, 10:28)