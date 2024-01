Börsenplätze Procter & Gamble-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

140,92 EUR -0,70% (24.01.2024, 13:05)



NYSE-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

153,98 USD +4,14% (23.01.2024)



ISIN Procter & Gamble-Aktie:

US7427181091



WKN Procter & Gamble-Aktie:

852062



Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PRG



NYSE-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PG



Kurzprofil Procter & Gamble Co.:



Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) ist ein in 70 Ländern vertretener US-Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1837. Procter & Gamble hat sich seit seiner Gründung u.a. durch Entwicklungen im Konsumgütermarkt einen Namen gemacht und hat immer wieder neue Wege im Marketing beschritten. Besonderes Kennzeichen ist das ausschließlich an den einzelnen Marken orientierte Marketing, während der Konzern und sein Name meist im Hintergrund bleiben. Procter & Gamble gilt daher auch als Pionier des Markenmanagements. (24.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Procter & Gamble Co. (P&G) (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Wertberichtigung bei Gillette habe buchstäblich den Gewinn des Branchenprimus rasiert. Hinzu würden sich restrukturierungsbedingte Sondereffekte gesellen. Alles aber nicht so schlimm habe sich der Markt gedacht und die Aktie nach oben katapultiert. Zu hoch, für unseren Geschmack, so Manuel Schleifer.Rechne man die Sondereffekte aus dem Ergebnis raus, so präsentiere sich der Konsumgüterriese beinahe von seiner besten Seite. Wermutstropfen sei China, wobei der Konzern hier vor allem in Richtung H2 2024 Besserung erwarte. P&Gs Wachstum sei zuletzt stark von der Weitergabe der Kosteninflation an die Kundschaft getrieben gewesen. Die Preissteigerungen hätten jedoch zuletzt deutlich an Dynamik verloren.In Kombination mit einem ohnehin mauen Volumenwachstum dürfte nun wieder so etwas wie Normalität einkehren und viele Vertreter der Branche sollten wieder auf ihren langfristigen natürlichen Wachstumspfad zurückkehren. Die Sondereffekte durch die Restrukturierung sehe der Analyst nicht als den großen Gamechanger an. Die kolportierten USD 1,5 Mrd. zahle der Konzern sozusagen aus der Portokasse, sodass er diesem Umstand gar nicht allzu viel Bedeutung schenken wolle.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft die Procter & Gamble-Aktie auf "halten" und passt das Kursziel gemäß der neuen Schätzungen auf USD 161,00 an. Letzteres ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf KGV-Multiples auch eine im historischen Kontext angemessene Prämie zum breiten Aktienmarkt berücksichtige. (Analyse vom 24.01.2024)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity