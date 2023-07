NYSE-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

148,80 USD -2,10% (07.07.2023, 22:03)



ISIN Procter & Gamble-Aktie:

US7427181091



WKN Procter & Gamble-Aktie:

852062



Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PRG



NYSE-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PG



Kurzprofil Procter & Gamble Co.:



Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) ist ein in 70 Ländern vertretener US-Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1837. Procter & Gamble hat sich seit seiner Gründung u.a. durch Entwicklungen im Konsumgütermarkt einen Namen gemacht und hat immer wieder neue Wege im Marketing beschritten. Besonderes Kennzeichen ist das ausschließlich an den einzelnen Marken orientierte Marketing, während der Konzern und sein Name meist im Hintergrund bleiben. Procter & Gamble gilt daher auch als Pionier des Markenmanagements. (10.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble-Aktienanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Procter & Gamble Co. (P&G) (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) charttechnisch unter die Lupe.Ein Titel für den Sommer und die zweite Jahreshälfte? Mit Blick auf den Faktor "Saisonalität" sei das genau die Frage, welche sich derzeit bei der Procter & Gamble-Aktie stelle. Damit seien wir bereits voll im Thema: Die 2. Jahreshälfte habe ein wenig holprig begonnen. Oftmals schlage die Börse im Hochsommer eine gemächlichere Gangart an - die klassische Sommerflaute eben. In 2023 würde ein solches Verhaltensmuster bestens zu den zyklischen Rahmenbedingungen gemäß US-Präsidentschafts- und Dekadenzyklus passen, die vor allem den Juli und den September als herausfordernd klassifizieren würden. Als defensiver Wert zeige in dieser Phase die Procter & Gamble-Aktie eine besondere Widerstandsfähigkeit. Auch das würde passen, denn auf Basis der Daten seit Beginn des Jahrtausends steige der Titel von Mitte Juni bis Mitte September im Durchschnitt um 6%. Anleger, die Angst vor einer Sommerkorrektur hätten, würden hier also einen möglichen Rettungsanker finden. Generell scheine das Papier ein Kandidat für die zweite Jahreshälfte zu sein, denn seit 2000 lege die Aktie im 2. Halbjahr im Mittel um 10% zu. Charttechnisch handele es sich zudem um einen echten Dauerläufer mit einem intakten Aufwärtstrend, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 10.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:136,20 EUR +0,37% (10.07.2023, 08:48)