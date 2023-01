Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) ist ein in 70 Ländern vertretener US-Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1837.



Wien (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Procter & Gamble Co. (P&G) (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Konsumgüter-Riese Procter & Gamble (P&G) aus Ohio habe heute die Ergebnisse für das zweite Quartal seines Geschäftsjahres 2023 vorgelegt.Unterm Strich weise P&G einen Nettoumsatz von USD 20,8 Mrd. aus, was einem Rückgang von 1% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Ungünstige Wechselkurseffekte hätten einen Einfluss von 6% auf den Nettoumsatz gehabt. Der organische Umsatz sei um 5% geklettert. Dieser sei durch einen zehnprozentigen Anstieg aufgrund höherer Preise und einen einprozentigen Anstieg aufgrund eines positiven Produktmixes erzielt worden, der teilweise durch einen sechsprozentigen Rückgang des Volumens ausgeglichen worden sei. Der verwässerte Nettogewinn pro Aktie sei um 7% gesunken und habe bei USD 1,59 gelegen. Sowohl bei den Umsätzen als auch den Gewinnen seien die Schätzungen der Analysten knapp nicht erfüllt worden.P&G habe USD 4,2 Mrd. an Barmitteln an die Aktionäre ausgeschüttet: USD 2,2 Mrd. in Form von Dividendenzahlungen und USD 2 Mrd. im Zuge von Aktienrückkäufen.P&G habe seine Prognose für den Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2023 auf eine Spanne von -1% bis gleichbleibend gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr angehoben, nachdem die Spanne zuvor bei -3% bis -1% gelegen habe. P&G habe seinen Ausblick für den verwässerten Nettogewinn pro Aktie für das Geschäftsjahr 2023 beibehalten, der sich in einer Spanne von gleichbleibend bis +4% gegenüber einem EPS von USD 5,81 im Geschäftsjahr 2022 bewege. Das Unternehmen habe hinzugefügt, dass es angesichts der anhaltenden erheblichen Kostenbelastungen durch Rohstoff- und Materialkosten sowie durch Wechselkurseinflüsse weiterhin davon ausgehe, dass die EPS-Ergebnisse am unteren Ende der Prognosespanne für das Geschäftsjahr liegen würden. In einer ersten Reaktion hätten die Aktie im vorbörslichen Handel rund 2% eingebüßt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.