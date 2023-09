Börsenplätze Procter & Gamble-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

143,50 EUR -0,33% (21.09.2023, 10:20)



NYSE-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

153,47 USD -0,08% (20.09.2023, 22:03)



ISIN Procter & Gamble-Aktie:

US7427181091



WKN Procter & Gamble-Aktie:

852062



Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PRG



NYSE-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PG



Kurzprofil Procter & Gamble Co.:



Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) ist ein in 70 Ländern vertretener US-Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1837. Procter & Gamble hat sich seit seiner Gründung u.a. durch Entwicklungen im Konsumgütermarkt einen Namen gemacht und hat immer wieder neue Wege im Marketing beschritten. Besonderes Kennzeichen ist das ausschließlich an den einzelnen Marken orientierte Marketing, während der Konzern und sein Name meist im Hintergrund bleiben. Procter & Gamble gilt daher auch als Pionier des Markenmanagements. (21.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Procter & Gamble Co. (P&G) (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) unter die Lupe.Die Aktie von Procter & Gamble notiere aktuell auf dem gleichen Niveau wie zum Jahresauftakt. Von Abverkäufen habe sich der Konsum-Titel im bisherigen Jahresverlauf zwar immer wieder erholt, Mitte August habe das Papier aber in den Konsolidierungsmodus geschalten. Jetzt sei die Aktie auf bestem Weg, einen hartnäckigen charttechnischen Widerstand zu durchbrechen.Die Performance seit Januar betrage plus 1%, inklusive Dividende immerhin plus 3%. Die Aktie komme nicht vom Fleck, könnte nun jedoch mit einem Ausbruch ein Kaufsignal generieren.Die 50-Tage-Linie, welche aktuell bei 153,54 USD verlaufe, erweise sich als Widerstand. Procter & Gamble stehe kurz davor, diese zu durchbrechen. Am Dienstag sei das Papier mit einem leichten Minus auf 153,47 USD aus dem Handel an der Wall Street gegangen. Erweise sich der Durchbruch dieses Mal als nachhaltig, würde ein Kaufsignal generiert. Nach unten sichere weiterhin die 200-Tage-Linie bei 149,08 USD ab.Procter & Gamble sei eine der sichersten Aktien der Welt. Die Dividendenperle bleibe ein attraktives Basisinvestment. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. Neueinsteiger könnten zugreifen. Der Stoppkurs sollte bei 120 Euro belassen werden, so Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link