Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegungen



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Procter & Gamble-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

141,36 EUR -0,17% (25.04.2023, 14:13)



NYSE-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

156,35 USD +0,18% (24.04.2023, 22:03)



ISIN Procter & Gamble-Aktie:

US7427181091



WKN Procter & Gamble-Aktie:

852062



Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PRG



NYSE-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PG



Kurzprofil Procter & Gamble Co.:



Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) ist ein in 70 Ländern vertretener US-Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1837. Procter & Gamble hat sich seit seiner Gründung u.a. durch Entwicklungen im Konsumgütermarkt einen Namen gemacht und hat immer wieder neue Wege im Marketing beschritten. Besonderes Kennzeichen ist das ausschließlich an den einzelnen Marken orientierte Marketing, während der Konzern und sein Name meist im Hintergrund bleiben. Procter & Gamble gilt daher auch als Pionier des Markenmanagements. (25.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), ändert in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie von Procter & Gamble Co. (P&G) (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) auf "Verkauf".P&G weise in seinem jüngsten Zahlenwerk einen Nettoumsatz von USD 20,1 Mrd. aus, was einer Zunahme von 4% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Ungünstige Wechselkurseffekte hätten einen Einfluss von 4% auf den Nettoumsatz gehabt. Der organische Umsatz habe sich um 7% erhöht. Dieser sei durch einen zehnprozentigen Anstieg aufgrund höherer Preise und einen einprozentigen Anstieg aufgrund eines positiven Produktmix erzielt worden, der teilweise durch einen dreiprozentigen Rückgang des Volumens ausgeglichen worden sei. Der verwässerte Nettogewinn pro Aktie sei um 3% auf USD 1,37 gestiegen. Sowohl bei Umsatz als auch Gewinn hätten die Erwartungen übertroffen werden können.P&G habe seine Prognose für den Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2023 auf +1% angehoben. Im vorherigen Quartal sei man noch von einer Spanne von -1% bis gleichbleibend ausgegangen. P&G habe seinen Ausblick für den verwässerten Nettogewinn pro Aktie für das Geschäftsjahr 2023 beibehalten, der sich in einer Spanne von gleichbleibend bis +4% gegenüber einem Gewinn je Aktie von USD 5,81 im Geschäftsjahr 2022 bewege. Das Unternehmen habe hinzugefügt, dass der Gewinn am unteren Ende der Prognosespanne für das Geschäftsjahr erwartet werde.P&G punkte mit einer Eigenkapitalrendite von rund 32% und liege damit im vordersten Feld der Peer Group. Ein genauerer Blick auf die ROE-Komposition zeige einen steigenden Trend bei den EBIT-Margen (aktuell rund 22%) seit mehr als 30 Jahren (!) und einen moderaten Verschuldungsgrad.Auf Segmentebene würden die unterschiedlichen Unternehmensbereiche weitgehend quer durch die Bank attraktive Margen aufweisen. Ausgerechnet das margenschwächste Segment Fabric & Home Care dürfe sich jedoch seit geraumer Zeit den größten Investitionssummen relativ zu den anrechenbaren Assets erfreuen. P&G alloziere bereits seit 2013 einen großen Teil seiner Investitionsausgaben dem Bereich zu, dem u.a. die Marken Swiffer und Ariel zugehören würden, ohne jedoch eine signifikante Margenverbesserung zu erreichen. Es stelle sich daher die Frage, ob die Ressourcen nicht besser genützt werden könnten.Mit einem KGV von 25 zähle P&G mittlerweile wieder zu den teuersten Unternehmen in der Peer-Group. Relativ zur eigenen Historie handle P&G gut 36% über seinen durchschnittlichen Bewertungsniveaus. Auch im Vergleich zum breiten Markt falle die Prämie mit knapp 40% durchaus beachtlich aus.P&G stellt gemäß unseres ESG-Modells weiterhin keine nachhaltige Aktie dar, so die Analysten der RBI. Einen starken Kritikpunkt bilde vor allem die Entwaldung zur Palmölgewinnung. Palmöl werde vorwiegend für die Herstellung von oleochemischen Stoffen (Fette und Öle) verwendet.Die Stellung von Procter & Gamble als global agierendes Blue Chip-Unternehmen mit solider Dividendenhistorie sei unbestritten. Die Fundamentaldaten würden überzeugen, das Produktportfolio sei breit gestreut und die Analysten der RBI sähen das Unternehmen durch die strategische Positionierung in einer guten Ausgangslage und für die Zukunft gerüstet.Dass die Aktie teuer erscheint, ist kein Geheimnis - aus der Vergangenheit kennen wir sogar noch deutlich höhere KGVs, so die Analysten der RBI. Die Wachstumserwartungen wurden zwar angehoben, liegen jedoch unterhalb dessen, was wir aus den vorangegangenen Jahren gewohnt sind, so die Analysten der RBI. Hohe Bewertungen in Kombination mit niedrigen Wachstumsraten seien eine schlechte Ausgangslage für die künftige Kursentwicklung.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, belässt daher das Kursziel unverändert bei USD 148, senkt in Anbetracht der jüngsten Rally die Empfehlung für die Aktie von Procter & Gamble jedoch auf "Verkauf". Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf KGV-Multiples auch eine im historischen Kontext angemessene Prämie zum breiten Aktienmarkt berücksichtige. (Analyse vom 25.04.2023)