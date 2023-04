Die SVB habe die durchschnittliche Zeit geschätzt, die Einlagen in der Bank verbleiben würden, mit zwölf Jahren viel zu optimistisch ein: Diese Annahme übersteige die Projektionen anderer größerer Banken um das Vier- bis Fünffache. Das Institut habe in langlaufende Anleihen investiert, ohne sich Gedanken über die Durationsinkongruenz zu machen. Dass dies erlaubt gewesen sei, spreche für die relativ geringe aufsichtsrechtliche Kontrolle kleinerer Banken sowie für das völlige Versagen des Risikomanagements.



"Wenn wir zuletzt etwas gelernt haben, dann, mit welcher Geschwindigkeit sich Einlagen heute bewegen", so Dowding. Im digitalen Zeitalter könnten Kapitalabflüsse, die sich früher über Tage oder Wochen hingezogen hätten, innerhalb weniger Stunden auftreten.



Dessen ungeachtet zeige sich der Bankensektor insgesamt solide. Einige wenige Institute hätten vielleicht Probleme. "Aus unserer Sicht sind wir aber keinesfalls Zeugen systemischer Probleme wie zu Zeiten der großen Finanzkrise 2008", so Dowding.



Dennoch scheine klar: Die Entwicklung gehe in Richtung einer stärkeren Regulierung und strengerer Kreditvergabestandards kleinerer regionaler Banken. Das werde zu einer allgemeinen Verschärfung der finanziellen Bedingungen führen. Dowding gehe davon aus, dass daraus eine Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit resultieren werde und erwarte weiterhin eine leichte Rezession gegen Ende des Jahres.



Die Unsicherheit habe zwar zugenommen. Dowding rechne aber weiterhin mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank in der kommenden Woche. FED-Vorsitzender Jerome Powell dürfte dabei eine geldpolitische Pause signalisieren. Die Zinsen würden aus Sicht von Dowding in den kommenden sechs Monaten auf einem Niveau von knapp über 5 Prozent verbleiben, da die Entscheidungsträger einen Rückgang der Inflation erwarten würden.



In Japan habe der neue Zentralbank-Gouverneur Kazuo Ueda auf seiner ersten Sitzung die Renditekurvensteuerung (Yield Curve Control, YCC) beibehalten. Dowding rechne jedoch weiterhin mit einer Abkehr von dieser Politik im Juni, da der Inflationsdruck im ganzen Land weiter zunehme. Der in dieser Woche für Tokio veröffentlichte Verbraucherpreisindex, der in der Regel Signalwirkung für das gesamte Land habe, habe im April mit einem Anstieg der Kerninflation auf ein 40-Jahreshoch überrascht.



Aus Sicht von Mark Dowding könnte die Bank of Japan bedauern, die YCC in dieser Woche nicht aufgegeben zu haben. Schließlich sei der Spekulationsdruck relativ gering gewesen. Im Juni könnte das Umfeld schwieriger sein. (28.04.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Erneute Besorgnis über die US-Regionalbanken führte dazu, dass Risikoanlagen in der vergangenen Woche schwächer gehandelt wurden, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay, RBC BlueBay Asset Management.Finanzwerte hätten dabei unterdurchschnittlich abgeschnitten. Der Abfluss von Einlagen bei der First Republic Bank (ISIN US33616C1009/ WKN A1C7VF) habe erneut Bedenken hinsichtlich der Überlebensfähigkeit des Instituts aufflammen lassen.Für andere Banken sei es schwierig, das Geschäft der First Republic Bank zu übernehmen. Denn dies würde die sofortige Realisierung von Kapitalverlusten bedeuten. Diese könnten sich auf 20 Milliarden US-Dollar belaufen. Dazu kämen eventuell weitere Kosten, beispielsweise für Rechtsstreitigkeiten.Wenn die First Republic abgewickelt und die Verluste über den US-Einlagensicherungsfonds verteilt würden, könnten sich die Kosten aber auf bis zu 50 Milliarden US-Dollar belaufen. Die Experten würden daher auf Nachrichten dazu warten, wie die Angelegenheit gelöst werden solle. Diese sollte es spätestens am Wochenende geben.