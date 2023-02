Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vereint als Digitalkonzern führende Entertainment-Marken mit einem erfolgreichen Dating & Video- sowie Commerce & Ventures-Portfolio unter einem Dach. Das Unternehmen verfolgt eine klare Strategie, die auf Synergien und dem Fokus auf Reichweite, Monetarisierung und Wertschaffung basiert.



Im Entertainment-Bereich bietet ProSiebenSat.1 beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Ob mit Lagerfeuer-Formaten wie "The Masked Singer" oder erfolgreichen Eigenproduktionen wie "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum". Das Unternehmen hat mit seinen 15 Free- und Pay-TV-Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz live und on-demand eine sehr große Reichweite, die es kontinuierlich stärkt und auf unterschiedlichste Weise monetarisiert - im Entertainment-Segment direkt über die Vermarktung von Werbespots, aber auch indirekt über sein Commerce & Ventures-Portfolio. Hier investiert ProSiebenSat.1 Werbezeiten in junge Digitalunternehmen und bekommt im Gegenzug Anteile an den Unternehmen selbst oder deren Umsätzen.



Im Rahmen der Investment- und Commerce-Aktivitäten baut man digitale Verbrauchermarken wie flaconi, Jochen Schweizer mydays oder Verivox mit der TV-Reichweite und Werbekraft auf und macht sie zu Marktführern in ihren jeweiligen Branchen. Nach diesem Prinzip ist auch das Segment Dating & Video entstanden: Mit der ParshipMeet Group hat ProSiebenSat.1 einen führenden global agierenden Player im Dating-Markt geschaffen, der heute wichtiger Teil des Konzerns ist und den Erfolg der Diversifikation reflektiert. Damit schafft der Konzern langfristig Wert für alle Stakeholder.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 7.000 Mitarbeiter:innen, die Zuschauer:innen und Kund:innen jeden Tag aufs Neue und mit großer Leidenschaft begeistern. Sie alle folgen der gemeinsamen Vision: "We empower brands & create moments that matter." (22.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 habe eine neue Großaktionärin. Renáta Kellnerová habe inklusive Finanzinstrumenten eine Beteiligung von 9,1 Prozent, wie das MDAX ( ISIN DE000PSM7770 WKN PSM777 )-Unternehmen am Dienstagabend mitgeteilt habe. Die PPF-Gruppe halte nun direkt 9,01 Prozent an ProSiebenSat.1, den Rest könne sie über Umwege erwerben."Wir freuen uns darüber, dass Frau Kellnerová ProSiebenSat.1 als attraktives Investment ansieht und unserem Unternehmen ihr Vertrauen schenkt", habe eine Sprecherin des Fernsehkonzerns auf Nachfrage kommentiert.Die PPF-Gruppe betreibe nach eigenen Angaben mehrere Fernseh- und Online-Medienunternehmen in Mittel- und Südosteuropa wie etwa Central European Media mit einer Vielzahl an Fernsehsendern. Sie sehe sich als aktiver Investor in den Bereichen Telekommunikation, Medien und Technologie. "PPF freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Management und dem Aufsichtsrat von ProSieben bei der digitalen Transformation von ProSieben", habe es von der PPF-Gruppe geheißen.Renata Kellnerová habe die PPF-Gruppe gemeinsam mit ihren vier Kindern nach dem Tod ihres Mannes Petr Kellner geerbt. Sie gelte seither als reichste Tschechin. Kellner sei im März 2021 bei einem Hubschrauberabsturz in Alaska ums Leben gekommen.Die Aktie von ProSiebenSat.1 habe sich in den vergangenen Jahren alles andere als erfreulich entwickelt. Im Fünf-Jahresvergleich rangiere das Papier sogar mit einem Minus von 69,3 Prozent auf dem vorletzten Platz der Performance-Liste im MDAX. Nur thyssenkrupp habe sich mit minus 69,6 Prozent noch minimal schlechter entwickelt. Auch im Ein-Jahresvergleich gehöre das Papier von ProSiebenSat.1 mit minus 27,1 Prozent zu den schwächsten Werten. Zuletzt habe sich die Aktie aber von ihren Tiefs lösen können. Die 38-Tage-Linie biete eine gute Unterstützung. Aus charttechnischer Sicht gilt es nun, die 10-Euro-Marke nachhaltig zu überwinden, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur ProSiebenSat.1-Aktie. (Analyse vom 22.02.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: ProSiebenSat.1.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link