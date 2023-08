Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: ProSiebenSat.1 Media, Netflix.



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vereint als Digitalkonzern führende Entertainment-Marken mit einem erfolgreichen Dating & Video- sowie Commerce & Ventures-Portfolio unter einem Dach. Das Unternehmen digitalisiert sein TV-Geschäft konsequent und nutzt gleichzeitig seine Unterhaltungsstärke, um seine digitalen Geschäftsfelder weiter auszubauen. Mit dieser Aufstellung treibt ProSiebenSat.1 die Diversifizierung aus eigener Kraft kontinuierlich voran.



Im Entertainment-Bereich bietet ProSiebenSat.1 beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Mit seinen 15 Free- und Pay-TV-Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz adressiert man unterschiedliche Zielgruppen und erreicht im Kernmarkt Deutschland monatlich rund 60 Mio. Menschen. Hinzu kommen knapp 11 Mio. Unique User über die Online-Kanäle. (31.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Ende letzter Woche sei die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 auf ein neues Jahrestief gefallen. Am Donnerstag sei dieses dann noch einmal unterschritten worden, ehe sich das Papier gefangen und in der Spitze um 2,2 Prozent zugelegt habe. Ein Grund für den Anstieg sei eine Studie des Verbands Privater Medien Vaunet.Laut dieser habe der deutsche Markt für Bezahl-TV-Sender und Streaming noch Wachstumspotenzial. In dem Marktüberblick stütze sich der Verband auf veröffentlichte Marktdaten, Expertenbefragungen, eigene Erhebungen und Hochrechnungen sowie auf die Auswertung von Sekundärquellen.Demzufolge prognostiziere Vaunet für das Jahr 2023 einen Anstieg der gesamten Branchenumsätze von rund acht Prozent auf 5,3 Milliarden Euro, wobei vor allem die Streaming-Plattformen die Treiber seien. Die kostenpflichtigen Streaming-Abos dürften deutschlandweit um eine auf 20,8 Millionen ansteigen. Zudem gebe es schon länger Stimmen, dass sich der Markt mit zahlreichen Anbietern in Zukunft etwas konsolidieren könnte.Für ProSiebenSat.1 seien diese News ein Lichtblick. Mit Joyn würden die Münchner einen eigenen Streamingdienst betreiben. Dieser habe zuletzt anders als das Pay-TV-Geschäft, bei dem die wichtigen Werbeeinahmen zurückgegangen seien, ein Wachstum verzeichnen können. Ohnehin habe der Medienkonzern Joyn aufgrund des Potenzials in den Mittelpunkt seiner Entertainment-Aktivitäten gestellt. Als bereits etablierter Streaming-Anbieter dürfte Joyn zudem gestärkt aus einer möglichen Konsolidierung hervorgehen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: ProSiebenSat.1 Media.