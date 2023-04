ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



NASDAQ OTC-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vereint als Digitalkonzern führende Entertainment-Marken mit einem erfolgreichen Dating & Video- sowie Commerce & Ventures-Portfolio unter einem Dach. Das Unternehmen verfolgt eine klare Strategie, die auf Synergien und dem Fokus auf Reichweite, Monetarisierung und Wertschaffung basiert.



Im Entertainment-Bereich bietet ProSiebenSat.1 beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Ob mit Lagerfeuer-Formaten wie "The Masked Singer" oder erfolgreichen Eigenproduktionen wie "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum". Das Unternehmen hat mit seinen 15 Free- und Pay-TV-Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz live und on-demand eine sehr große Reichweite, die es kontinuierlich stärkt und auf unterschiedlichste Weise monetarisiert - im Entertainment-Segment direkt über die Vermarktung von Werbespots, aber auch indirekt über sein Commerce & Ventures-Portfolio. Hier investiert ProSiebenSat.1 Werbezeiten in junge Digitalunternehmen und bekommt im Gegenzug Anteile an den Unternehmen selbst oder deren Umsätzen.



Im Rahmen der Investment- und Commerce-Aktivitäten baut man digitale Verbrauchermarken wie flaconi, Jochen Schweizer mydays oder Verivox mit der TV-Reichweite und Werbekraft auf und macht sie zu Marktführern in ihren jeweiligen Branchen. Nach diesem Prinzip ist auch das Segment Dating & Video entstanden: Mit der ParshipMeet Group hat ProSiebenSat.1 einen führenden global agierenden Player im Dating-Markt geschaffen, der heute wichtiger Teil des Konzerns ist und den Erfolg der Diversifikation reflektiert. Damit schafft der Konzern langfristig Wert für alle Stakeholder.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 7.000 Mitarbeiter:innen, die Zuschauer:innen und Kund:innen jeden Tag aufs Neue und mit großer Leidenschaft begeistern. Sie alle folgen der gemeinsamen Vision: "We empower brands & create moments that matter." (06.04.2023/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen die Aktie der ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) charttechnisch unter die Lupe.Bei der Aktie von ProSiebenSat.1 scheine die Bodenbildung erfolgreich beendet zu sein. Aktuell gebe es zudem ein bedeutendes Kaufsignal zu vermelden. Vorigen Herbst habe der MDAX®-Wert knapp über dem Corona-Crash-Tief nach oben gedreht und damit die Hoffnung auf einen nachhaltigen Boden geschürt.Zum Beginn dieses Jahres sei die nachhaltige Rückeroberung der 200-Tage-Linie geschafft worden und dass der Gleitende Durchschnitt damit beginne, nach oben zu drehen, sei ein gutes Zeichen. Jetzt sei der Ausbruch über jene Abwärtstrendlinie geschafft worden, die am Vierjahreshoch vom Mai 2021 entspringe. Damit richte sich der Blick nach obenAls Nächstes gehe es darum, mit einem Zehnmonatshoch die Barriere an der Zehn-Euro-Marke zu überwinden. Eine auffällige horizontale Widerstandszone zeige sich zudem um 10,50/10,60 Euro. Werde diese geknackt, könne es mittelfristig zur horizontalen Hürde um 12,60/12,80 Euro hinauf gehen. Dieses Kursziel werde von der Fibonacci-Analyse bestätigt, denn dort liege das logarithmische 61,8-Prozent-Retracement der 2021/2022er Abwärtsbewegung. Eine waagerechte Unterstützung hat sich um 8,50/8,60 Euro etabliert und knapp darunter sichert der 200-Tage-Durchschnitt ab, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 06.04.2023)Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:9,306 EUR +0,63% (06.04.2023, 08:00)XETRA-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:9,24 EUR -1,32% (05.04.2023, 17:35)