Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vereint als Digitalkonzern führende Entertainment-Marken mit einem erfolgreichen Dating & Video- sowie Commerce & Ventures-Portfolio unter einem Dach. Das Unternehmen digitalisiert sein TV-Geschäft konsequent und nutzt gleichzeitig seine Unterhaltungsstärke, um seine digitalen Geschäftsfelder weiter auszubauen. Mit dieser Aufstellung treibt ProSiebenSat.1 die Diversifizierung aus eigener Kraft kontinuierlich voran.



Im Entertainment-Bereich bietet ProSiebenSat.1 beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Mit seinen 15 Free- und Pay-TV-Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz adressiert man unterschiedliche Zielgruppen und erreicht im Kernmarkt Deutschland monatlich rund 60 Mio. Menschen. Hinzu kommen knapp 11 Mio. Unique User über die Online-Kanäle. (02.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Vergangene Woche habe die ProSiebenSat.1-Aktie einen ordentlichen Satz nach oben gemacht und Tradern damit ein spannendes Szenario eröffnet. Verantwortlich für den Kurssprung seien stärker als erwartete Zahlen des britischen Wettbewerbers ITV gewesen. Doch damit seien auch die Erwartungen an die am Donnerstag bevorstehenden Ergebnisse des MDAX-Konzerns gestiegen.Auch in Q2 dürfte das Medienunternehmen weiterhin mit einer schwächelnden operativen Entwicklung zu kämpfen gehabt haben. Das habe jüngst die Deutsche Bank-Analystin Nizla Naizer in ihrer am Dienstag veröffentlichten Studie unterstrichen. Das zweite Quartal dürfte für das Münchner Unternehmen hart gewesen sein. Sie rechne im Einklang mit dem Konsens mit einem Umsatzminus von 15 Prozent. Das Votum habe Naizer auf "halten" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen.Laut Bloomberg würden die Analysten einen Umsatz von 917 Millionen Euro nach rund 1,1 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum prognostizieren. Auch der Gewinn werde deutlich niedriger erwartet. Vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen sollten rund 66,5 Millionen und damit etwa 100 Millionen Euro weniger als im Vorjahreszeitraum hängen geblieben sein. Die Schätzungen für den bereinigten Nettogewinn lägen derweil bei 7,8 Millionen Euro.Die Stimmung bei den Börsianern habe sich inzwischen wieder aufgehellt. Dennoch gebe es nach wie vor viele Fragezeichen zur Zukunft von ProSiebenSat.1 und zur seit Langem schwächelnden operativen Entwicklung.