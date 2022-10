Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: ProSiebenSat.1



Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

6,692 EUR -3,52% (28.10.2022, 09:06)



Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

7,14 EUR -1,52% (27.10.2022)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vereint als Digitalkonzern führende Entertainment-Marken mit einem erfolgreichen Dating & Video- sowie Commerce & Ventures-Portfolio unter einem Dach. Das Unternehmen digitalisiert sein TV-Geschäft konsequent und nutzt gleichzeitig seine Unterhaltungsstärke, um seine digitalen Geschäftsfelder weiter auszubauen. Mit dieser Aufstellung treibt ProSiebenSat.1 die Diversifizierung aus eigener Kraft kontinuierlich voran.



Im Entertainment-Bereich bietet ProSiebenSat.1 beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Mit seinen 15 Free- und Pay-TV-Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz adressiert man unterschiedliche Zielgruppen und erreicht im Kernmarkt Deutschland monatlich rund 60 Mio. Menschen. Hinzu kommen knapp 11 Mio. Unique User über die Online-Kanäle. (28.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am späten Donnerstagabend habe ProSiebenSat.1 überraschend die Prognose gesenkt. Der Medienkonzern bekomme die schwächelnde Wirtschaft zunehmend zu spüren und müsse zudem auf die Digitalbeteiligungsgesellschaft Nucom Group einen dreistelligen Millionenbetrag abschreiben. Die Aktie gehe nachbörslich in die Knie.Für das laufende Jahr rechne ProSiebenSat.1 nun mit einem Umsatz von rund 4,15 Milliarden Euro und einem bereinigten EBITDA von etwa 650 Millionen Euro. Erst im September habe der Konzern die Gewinnprognosen angepasst - bislang habe man mit einem Umsatz von 4,30 bis 4,45 Milliarden Euro und einem bereinigten EBITDA von 780 Millionen Euro gerechnet. Auch die weiteren Kennzahlen wie der Free Cashflow oder der Nettogewinn würden laut Konzern unter den bisherigen Zielen liegen.Negative Konsolidierungseffekte aus der Übernahme der Streaming-Plattform Joyn und ein deutlicher Rückgang der Werbeerlöse würden ProSiebenSat.1 zusetzen. Da helfe es auch nicht, dass Kostenmaßnahmen laut eigenen Angaben positive Effekte gebracht hätten.Auf die Nucom Group hätten wegen der schwachen Wirtschaft und schlechteren Wachstumsaussichten derweil 300 Millionen Euro abgeschrieben werden müssen. Im bereinigten EBITDA werde dieser Effekt nicht berücksichtigt.Anleger bleiben an der Seitenlinie, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: