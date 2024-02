Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: ProSiebenSat.1 Media.



Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

5,952 EUR +4,64% (13.02.2024, 21:27)



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

5,622 EUR -1,26% (13.02.2024, 17:35)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vereint als Digitalkonzern führende Entertainment-Marken mit einem erfolgreichen Dating & Video- sowie Commerce & Ventures-Portfolio unter einem Dach. Das Unternehmen digitalisiert sein TV-Geschäft konsequent und nutzt gleichzeitig seine Unterhaltungsstärke, um seine digitalen Geschäftsfelder weiter auszubauen. Mit dieser Aufstellung treibt ProSiebenSat.1 die Diversifizierung aus eigener Kraft kontinuierlich voran.



Im Entertainment-Bereich bietet ProSiebenSat.1 beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Mit seinen 15 Free- und Pay-TV-Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz adressiert man unterschiedliche Zielgruppen und erreicht im Kernmarkt Deutschland monatlich rund 60 Mio. Menschen. Hinzu kommen knapp 11 Mio. Unique User über die Online-Kanäle. (13.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die ProSiebenSat.1-Aktie (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Davon sei sogar der Medienkonzern selbst überrascht worden: ProSiebenSat.1 habe das vergangene Jahr wider Erwarten etwas besser abgeschlossen als gedacht. Grund seien neben der erwarteten positiven Geschäftsentwicklung verschiedene kleinere und nicht wiederkehrende Ergebniseffekte, die sich im Rahmen der Erstellung des Konzernabschlusses ergeben hätten.ProSiebenSat.1 habe sich mit dem Gewinnanstieg im vierten Quartal selbst positiv überrascht. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei von 303 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahresquartal auf 335 Mio. Euro gestiegen, habe das Unternehmen am Dienstagabend in einer Ad hoc-Mitteilung mitgeteilt. Grund seien den Angaben zufolge neben der erwarteten leicht positiven Geschäftsentwicklung verschiedene kleinere und nicht wiederkehrende Ergebniseffekte, die sich im Rahmen der Erstellung des Konzernabschlusses ergeben hätten.Im vierten Quartal habe der Fernsehkonzern dadurch operativ 33 Mio. Euro mehr als ein Jahr zuvor verdient. Der Umsatz sei um 11% auf 3,85 Mrd. Euro geschrumpft und habe damit wie erwartet unter 3,95 Mrd. Euro gelegen. Der Umsatz habe sich im vierten Quartal wie erwartet mit 1,28 Mrd. Euro in etwa auf Vorjahreshöhe bewegt. Die Nettofinanzverschuldung sei von 1,61 Mrd. Euro per 31.12.2022 auf 1,55 Mrd. Euro gesunken.Für 2024 rechne ProSiebenSat.1 zwar weiterhin mit einem bereinigten EBITDA auf Vorjahresniveau. Durch den unerwartet deutlichen Anstieg im vierten Quartal falle diese Größe aber auch im Gesamtjahr etwas höher aus als bisher gedacht. So erwarte das Unternehmen 2024 nun ein bereinigtes EBITDA von 525 bis 625 Mio. Euro. Den vollständigen Geschäftsausblick wolle das Unternehmen wie geplant am 7. März vorlegen.Finanzvorstand Martin Mildner habe sich zufrieden gezeigt: "Wir haben das Jahr 2023 gut abgeschlossen. Im entscheidenden vierten Quartal lagen unsere Werbeerlöse in der DACH-Region leicht über Vorjahresniveau". Zugleich würden die Einsparungen greifen. "Das stimmt uns zuversichtlich für 2024, auch wenn das Konjunkturumfeld herausfordernd bleibt", habe Mildner laut Reuters betont."Der Aktionär" bleibe gegenüber der Aktie von ProSiebenSat.1 zurückhaltend. Zwar versuche sich der Kurs aktuell wieder an der 50-Tage-Linie, die bei 5,79 Euro verlaufe. Aber erst oberhalb des GD200 bei 6,88 Euro würde sich auch die charttechnische Situation bessern. Anleger sollten daher weiterhin an der Seitenlinie abwarten, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.02.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: ProSiebenSat.1 Media.