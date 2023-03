Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

8,856 EUR -0,54% (28.03.2023, 11:10)



XETRA-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

8,87 EUR -0,16% (28.03.2023, 11:00)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



NASDAQ OTC-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vereint als Digitalkonzern führende Entertainment-Marken mit einem erfolgreichen Dating & Video- sowie Commerce & Ventures-Portfolio unter einem Dach. Das Unternehmen verfolgt eine klare Strategie, die auf Synergien und dem Fokus auf Reichweite, Monetarisierung und Wertschaffung basiert.



Im Entertainment-Bereich bietet ProSiebenSat.1 beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Ob mit Lagerfeuer-Formaten wie "The Masked Singer" oder erfolgreichen Eigenproduktionen wie "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum". Das Unternehmen hat mit seinen 15 Free- und Pay-TV-Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz live und on-demand eine sehr große Reichweite, die es kontinuierlich stärkt und auf unterschiedlichste Weise monetarisiert - im Entertainment-Segment direkt über die Vermarktung von Werbespots, aber auch indirekt über sein Commerce & Ventures-Portfolio. Hier investiert ProSiebenSat.1 Werbezeiten in junge Digitalunternehmen und bekommt im Gegenzug Anteile an den Unternehmen selbst oder deren Umsätzen.



Im Rahmen der Investment- und Commerce-Aktivitäten baut man digitale Verbrauchermarken wie flaconi, Jochen Schweizer mydays oder Verivox mit der TV-Reichweite und Werbekraft auf und macht sie zu Marktführern in ihren jeweiligen Branchen. Nach diesem Prinzip ist auch das Segment Dating & Video entstanden: Mit der ParshipMeet Group hat ProSiebenSat.1 einen führenden global agierenden Player im Dating-Markt geschaffen, der heute wichtiger Teil des Konzerns ist und den Erfolg der Diversifikation reflektiert. Damit schafft der Konzern langfristig Wert für alle Stakeholder.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 7.000 Mitarbeiter, die Zuschauer: und Kunden jeden Tag aufs Neue und mit großer Leidenschaft begeistern. Sie alle folgen der gemeinsamen Vision: "We empower brands & create moments that matter." (28.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Am Dienstag habe ProSiebenSat.1 Pläne vorgestellt, um das mittelfristige Wachstum sicherzustellen. Hierbei wolle der Medienkonzern v.a. von seinem Streamingdienst Joyn sowie gezielten Zukäufen profitieren. Zudem solle zukünftig der Entertainment-Bereich mit der Produktion von Programminhalten weiter in den Fokus rücken.Wie der Konzern mitgeteilt habe, solle so die Reichweite von ProSiebenSat.1 plattform-unabhängig gesteigert und die Nutzungsdauer maximiert werden. Vor allem die wachsende digitale Reichweite wolle der Konzern mithilfe smarter Werbeprodukte besser monetarisieren. So solle trotz der eingetrübten Aussichten auf dem Werbemarkt das mittelfristige Umsatzwachstumsziel von durchschnittlich 4 bis 5% pro Jahr sichergestellt werden.Weiteres Wachstum erhoffe sich der Vorstandsvorsitzende Bert Habets von Kooperationen mit unterschiedlichen Branchenpartnern und Zukäufen. So wolle das Unternehmen weiterhin auf Investitionen in attraktive junge Unternehmen setzen und deren Bekanntheit über die eigenen Kanäle steigern.Außerdem sei dem Konzern wohl bereits ein erster Erfolg gelungen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur habe die Sendergruppe nach 2021 wohl auch die TV-Rechte für die U21-Europameisterschaften 2023, 2025 und 2027 erworben. Infolge des deutschen Titelgewinns 2021 sei der Wert der Rechte zuletzt gestiegen.Die ProSiebenSat.1-Aktie sei im neuen Jahr gut gelaufen, Ende Februar infolge der verschobenen Geschäftszahlen für 2022 aber wieder unter Druck geraten. Damit sei das Papier an der oberen Begrenzung des langfristigen Abwärtstrends abgeprallt. Anleger sollten an der Seitenlinie bleiben, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (analyse vom 28.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: ProSiebenSat.1 Media.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link