Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

6,258 EUR -2,80% (27.09.2023, 19:09)



Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

6,292 EUR -1,26% (27.09.2023, 17:35)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vereint als Digitalkonzern führende Entertainment-Marken mit einem erfolgreichen Dating & Video- sowie Commerce & Ventures-Portfolio unter einem Dach. Das Unternehmen digitalisiert sein TV-Geschäft konsequent und nutzt gleichzeitig seine Unterhaltungsstärke, um seine digitalen Geschäftsfelder weiter auszubauen. Mit dieser Aufstellung treibt ProSiebenSat.1 die Diversifizierung aus eigener Kraft kontinuierlich voran.



Im Entertainment-Bereich bietet ProSiebenSat.1 beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Mit seinen 15 Free- und Pay-TV-Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz adressiert man unterschiedliche Zielgruppen und erreicht im Kernmarkt Deutschland monatlich rund 60 Mio. Menschen. Hinzu kommen knapp 11 Mio. Unique User über die Online-Kanäle. (27.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medien- und TV-Konzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Am Dienstag sei ProSiebenSat.1-Aktie auf den niedrigsten Stand seit 2020 gefallen. Der Großaktionär MediaForEurope (MFE) habe die niedrigen Kurse genutzt, um seine Position auszubauen und stehe nun knapp vor der Schwelle für ein Übernahmeangebot. Könnte dieses bald folgen?Wie kürzlich bekannt geworden sei, habe MFE seine Position an ProSiebenSat.1 bereits im Juni ausgebaut und halte nun eine direkte Beteiligung in Höhe von 28,9 Prozent, was Stimmrechten in Höhe von 29,7 Prozent entspreche. Das habe MFE-Deutschland-Chefin Katharina Behrends gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" mitgeteilt. Damit stehe das italienische Medienunternehmen kurz vor der 30-Prozent-Schwelle, bei deren Erreichen ein Übernahmeangebot an die übrigen Aktionäre fällig würde.MFE werde von den Erben des ehemaligen italienischen Premierministers Silvio Berlusconi geführt. Dessen Sohn Pier Silvio Berlusconi verfolge schon seit längerem die Idee einer paneuropäischen Sendergruppe, weshalb auch eine ProSiebenSat.1-Übernahme öfter schon - mal mehr, mal weniger - im Raum gestanden habe. Hoffnungen in diese Richtung habe Behrends allerdings direkt zerstreut. MFE beabsichtige derzeit nicht, den Anteil zu erhöhen und wolle vielmehr als langfristiger strategischer Investor agieren.Eine Übernahme von ProSiebenSat.1 sei vorerst nicht zu erwarten. Ohnehin würden sich die Gerüchte seit Jahren halten, ohne dass etwas passiere. Die engere Kooperation sei derweil ebenfalls kritisch zu beachten. Bei Erfolg könnte sich das Ergebnis verbessern, allerdings bleibe offen, wie sehr sich die Sehgewohnheiten sowie Werbetreibenden in den MFE-Märkten Italien und Spanien mit den deutschsprachigen ProSiebenSat.1-Märkten überschneiden würden. Bei dem Medienkonzern gebe es aktuell zu viele Baustellen. Auch der Chart lädt nicht zum Einstieg ein, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: