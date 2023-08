Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vereint als Digitalkonzern führende Entertainment-Marken mit einem erfolgreichen Dating & Video- sowie Commerce & Ventures-Portfolio unter einem Dach. Das Unternehmen digitalisiert sein TV-Geschäft konsequent und nutzt gleichzeitig seine Unterhaltungsstärke, um seine digitalen Geschäftsfelder weiter auszubauen. Mit dieser Aufstellung treibt ProSiebenSat.1 die Diversifizierung aus eigener Kraft kontinuierlich voran.



Im Entertainment-Bereich bietet ProSiebenSat.1 beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Mit seinen 15 Free- und Pay-TV-Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz adressiert man unterschiedliche Zielgruppen und erreicht im Kernmarkt Deutschland monatlich rund 60 Mio. Menschen. Hinzu kommen knapp 11 Mio. Unique User über die Online-Kanäle. (01.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Der Medienkonzern habe in der vergangenen Woche mit einem Kurssprung für positive Schlagzeilen gesorgt, ein Wettbewerber habe starke Zahlen geliefert. Seither konsolidiere die Aktie auf hohem Niveau. Das für Trader aussichtsreiche Set-Up bestehe aber fort, das eröffne vor den Zahlen am Donnerstag Chancen auch für noch nicht investierte Anleger.Viel hätten Aktionäre von ProSiebenSat.1 in diesem Jahr nicht zu lachen gehabt. Nach einer zumindest zeitweise ansprechenden Kursentwicklung im Frühjahr habe die Dividendenkürzung im April mächtig für Ärger gesorgt. Die überdurchschnittlich hohe Dividendenrendite sei angesichts der langfristig schwachen Kursentwicklung eines der letzten Argumente für ein Investment gewesen, dementsprechend stark sei die Aktie eingebrochen.Die seither angelaufene Erholung könne sich aber durchaus sehen lassen, erst recht nach dem Kurssprung von vergangener Woche. Die nämlich eröffne in den kommenden Wochen und Monaten die Chance auf ein Gap-Close. Die Vorlage für das hohe Kaufinteresse habe die britische Mediengesellschaft ITV mit besser als erwarteten Zahlen geliefert: Das Werbegeschäft im linearen Fernsehen sei mit einem Minus von 2% weniger als gedacht gefallen. Das wecke Hoffnungen auf einen Boden auch für das operativ angeschlagene Geschäft von ProSiebenSat.1.In die Karten schauen lassen werde sich ProSiebenSat.1 am Donnerstag müssen: Sollte der Medienkonzern die von ITV geweckten Hoffnungen mit seinen Zahlen nicht bestätigen können, drohe weiteres Ungemach. Die bislang konstruktiv verlaufende Konsolidierung dürfte sich dann wieder zur Unterseite des aktuellen Aufwärtstrendkanals orientieren. Ein zufriedenstellendes Geschäftsergebnis sollte den Aufwärtstrend hingegen bestätigen bzw. bestenfalls sogar beschleunigen können.Die deutliche Verbesserung der charttechnischen Ausgangslage werde aktuell angezeigt durch den die Kursentwicklung bestätigenden Aufwärtstrend in den Trendstärkeindikatoren RSI und MACD. Mit dem Sprung über die Signallinie sowie dem Vorzeichenwechsel habe der MACD sogar ein kurzfristiges Kaufsignal geliefert. Auch die Volumenentwicklung der vergangenen Tage passe zum Trend, selbst nach dem Kurssprung sei das Kaufinteresse überdurchschnittlich geblieben. Abgerundet werde das konstruktive Chartbild durch das Überwinden der 50- und 200-Tage-Linie.Investoren mit langfristigem Anlagehorizont sollten die Füße zunächst weiter stillhalten. Ohne deutliche Zeichen für einen operativen Turnaround dürfte die ProSiebenSat.1-Aktie weiter nur begrenztes Aufwärtspotenzial haben, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.08.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: ProSiebenSat.1 Media.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: ProSiebenSat.1 Media.