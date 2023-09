Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vereint als Digitalkonzern führende Entertainment-Marken mit einem erfolgreichen Dating & Video- sowie Commerce & Ventures-Portfolio unter einem Dach. Das Unternehmen digitalisiert sein TV-Geschäft konsequent und nutzt gleichzeitig seine Unterhaltungsstärke, um seine digitalen Geschäftsfelder weiter auszubauen. Mit dieser Aufstellung treibt ProSiebenSat.1 die Diversifizierung aus eigener Kraft kontinuierlich voran.



Im Entertainment-Bereich bietet ProSiebenSat.1 beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Mit seinen 15 Free- und Pay-TV-Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz adressiert man unterschiedliche Zielgruppen und erreicht im Kernmarkt Deutschland monatlich rund 60 Mio. Menschen. Hinzu kommen knapp 11 Mio. Unique User über die Online-Kanäle. (28.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medien- und TV-Konzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Das sehe nicht gut aus. Der MDAX-Titel notiere am Donnerstag den fünften Handelstag in Folge im Minus. Seit dem Allzeithoch im November 2015 habe der Medien- und TV-Konzern schon fast 90 Prozent an Börsenwert verloren. Auch der Name Berlusconi scheine keine neuen Käufer anzulocken.Die ProSiebenSat.1-Aktie falle im frühen Handel am Donnerstag um 1,5 Prozent auf einen Kurs von 6,20 Euro und markiere damit ein neues 3-Jahres-Tief. Die Berlusconi-Holding MFE habe im bisherigen Jahresverlauf ihre Anteile an dem deutschen Medienunternehmen weiter ausgebaut und halte inzwischen eine direkte Beteiligung in Höhe von 28,9 Prozent, was Stimmrechten in Höhe von 29,7 Prozent entspreche.Damit stehe die italienische Mediengruppe kurz vor der 30-Prozent-Schwelle, bei deren Erreichen ein Übernahmeangebot an die übrigen Aktionäre fällig würde. Ziel der MFE sei es, ein paneuropäisches Medienangebot zu kreieren. Eine Übernahme sei vorerst aber nicht zu erwarten.Im Chart habe sich Ende Juni ein so genanntes Death Cross gebildet. Dabei habe der GD50, der aktuell bei 7,61 Euro verlaufe, die 200-Tage-Linie (bei 8,55 Euro) von oben nach unten gekreuzt. In der Charttechnik gelte das als starkes Verkaufssignal. Die Aktie habe seitdem ein Viertel an Wert verloren.Der Chart sei eine Katastrophe, das Kerngeschäft mit Werbung schrumpfe weiter und im Aufsichtsrat könnten weitere Spekulationen um MFE für Unruhe sorgen. Voraussetzungen für eine Trendwende seien somit vorerst nicht gegeben.DER AKTIONÄR rate Anlegern, an der Seitenlinie zu bleiben. (Analyse vom 28.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link