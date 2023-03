ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vereint als Digitalkonzern führende Entertainment-Marken mit einem erfolgreichen Dating & Video- sowie Commerce & Ventures-Portfolio unter einem Dach. Das Unternehmen verfolgt eine klare Strategie, die auf Synergien und dem Fokus auf Reichweite, Monetarisierung und Wertschaffung basiert.



Im Entertainment-Bereich bietet ProSiebenSat.1 beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Ob mit Lagerfeuer-Formaten wie "The Masked Singer" oder erfolgreichen Eigenproduktionen wie "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum". Das Unternehmen hat mit seinen 15 Free- und Pay-TV-Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz live und on-demand eine sehr große Reichweite, die es kontinuierlich stärkt und auf unterschiedlichste Weise monetarisiert - im Entertainment-Segment direkt über die Vermarktung von Werbespots, aber auch indirekt über sein Commerce & Ventures-Portfolio. Hier investiert ProSiebenSat.1 Werbezeiten in junge Digitalunternehmen und bekommt im Gegenzug Anteile an den Unternehmen selbst oder deren Umsätzen.



Im Rahmen der Investment- und Commerce-Aktivitäten baut man digitale Verbrauchermarken wie flaconi, Jochen Schweizer mydays oder Verivox mit der TV-Reichweite und Werbekraft auf und macht sie zu Marktführern in ihren jeweiligen Branchen. Nach diesem Prinzip ist auch das Segment Dating & Video entstanden: Mit der ParshipMeet Group hat ProSiebenSat.1 einen führenden global agierenden Player im Dating-Markt geschaffen, der heute wichtiger Teil des Konzerns ist und den Erfolg der Diversifikation reflektiert. Damit schafft der Konzern langfristig Wert für alle Stakeholder.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 7.000 Mitarbeiter:innen, die Zuschauer:innen und Kund:innen jeden Tag aufs Neue und mit großer Leidenschaft begeistern. Sie alle folgen der gemeinsamen Vision: "We empower brands & create moments that matter." (20.03.2023/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1: Immer noch Korrektur - ChartanalyseDie Käufer in der ProSiebenSat.1-Aktie (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) hatten am Freitag einen ganz schlechten Tag, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Nach einem kurzfristig neuen Erholungshoch sei die Aktie kräftig unter Druck gekommen. Am Ende sei diese bei 8,76 EUR aus dem Handel gegangen, womit die gesamten Kursgewinne der letzten Woche auf einen Schlag pulverisiert worden seien. Damit sei natürlich auch eine Rückkehr in einen neuen Aufwärtstrend nicht gelungen. Vielmehr stecke die Aktie immer noch in ihrer schon seit Anfang Februar laufenden Korrektur.Der kurzfristige Trend in der ProSiebenSat.1-Aktie sei abwärts gerichtet und sollte jetzt auch der Supportbereich um 8,66 EUR nachhaltig gebrochen werden, könnte der Abwärtstrend noch einmal Fahrt aufnehmen. Den Verkäufern stelle sich dann erst im Bereich von 8 EUR und tiefer eine nächste Unterstützung entgegen und ob auf dieser die Käufer nachhaltig zurückkehren könnten, bleibe zunächst offen. Auf der anderen Seite würde momentan ein Kursanstieg über 9,40 EUR das Chartbild potenziell verbessern. Die Chancen für einen neuen Aufwärtstrend würden zunehmen, mit dem Notierungen oberhalb von 10 EUR folgen könnten. (Analyse vom 20.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:8,666 EUR -1,39% (20.03.2023, 08:29)XETRA-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:8,76 EUR -3,86% (17.03.2023, 17:35)