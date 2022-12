Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vereint als Digitalkonzern führende Entertainment-Marken mit einem erfolgreichen Dating & Video- sowie Commerce & Ventures-Portfolio unter einem Dach. Das Unternehmen digitalisiert sein TV-Geschäft konsequent und nutzt gleichzeitig seine Unterhaltungsstärke, um seine digitalen Geschäftsfelder weiter auszubauen. Mit dieser Aufstellung treibt ProSiebenSat.1 die Diversifizierung aus eigener Kraft kontinuierlich voran.



Im Entertainment-Bereich bietet ProSiebenSat.1 beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Mit seinen 15 Free- und Pay-TV-Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz adressiert man unterschiedliche Zielgruppen und erreicht im Kernmarkt Deutschland monatlich rund 60 Mio. Menschen. Hinzu kommen knapp 11 Mio. Unique User über die Online-Kanäle. (19.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Die Holding des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi, MFE, habe am Wochenende die vollständige Kontrolle des Unternehmens angemeldet. Würden die Italiener jetzt ernst machen oder handele es sich vielleicht nur um einen technischen Vorgang? Was genau das für ProSiebenSat.1 bedeute, sei noch nicht klar.Die MFE-Holding habe den "Erwerb von faktischer alleiniger Kontrolle an ProSiebenSat.1 Media SE" angemeldet, habe am Sonntag die österreichische Wettbewerbsbehörde BWB mit Datum vom 13. Dezember mitgeteilt. Die Nachrichtenagentur Reuters berichte allerdings unter Berufung auf Quellen, die der Angelegenheit nahe stünden, dass die Einreichung technischer Natur sei und keine neue Entwicklung in der Werbung von MFE um das deutsche Unternehmen darstelle. Demnach sei dies nach österreichischem Recht ein notwendiger Schritt gewesen, da die MFE mit ihrer rund 29,9%-igen Beteiligung an ProsiebenSat.1 eine Mehrheit der Stimmrechte bei Aktionärsversammlungen kontrollieren könnte, bei denen die Wahlbeteiligung zwischen 53 und 56% liege.Eine Übernahme von ProSiebenSat.1 durch die Berlusconi-Holding scheine politisch zurzeit nicht realisierbar. Es deute deshalb alles auf einen technischen Vorgang hin und der Trend der ProSiebenSat.1-Aktie dürfte sich fortsetzen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.12.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: ProSiebenSat.1 Media.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: