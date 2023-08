Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vereint als Digitalkonzern führende Entertainment-Marken mit einem erfolgreichen Dating & Video- sowie Commerce & Ventures-Portfolio unter einem Dach. Das Unternehmen digitalisiert sein TV-Geschäft konsequent und nutzt gleichzeitig seine Unterhaltungsstärke, um seine digitalen Geschäftsfelder weiter auszubauen. Mit dieser Aufstellung treibt ProSiebenSat.1 die Diversifizierung aus eigener Kraft kontinuierlich voran.



Im Entertainment-Bereich bietet ProSiebenSat.1 beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Mit seinen 15 Free- und Pay-TV-Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz adressiert man unterschiedliche Zielgruppen und erreicht im Kernmarkt Deutschland monatlich rund 60 Mio. Menschen. Hinzu kommen knapp 11 Mio. Unique User über die Online-Kanäle. (03.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Der Medienkonzern habe die Anleger erneut mit einem schwachen Zahlenwerk enttäuscht. Die Kerngeschäftssparte von ProSiebenSat.1 habe gelitten und die Aktie sei am Donnerstag um bis zu 6% nach unten gerauscht. Experten würden sich nun bearish äußern.Der Umsatz von ProSiebenSat.1 sei im Juni-Quartal um 17% auf 868 Mio. Euro gesunken. In der Geschäftssparte Entertainment, zu der auch das lineare Fernsehprogramm gehöre, habe das Unternehmen 21% (592 Mio. Euro) weniger erlöst als noch im Vorjahreszeitraum und die Werbeerlöse im deutschsprachigem Raum seien um 9% auf 484 Mio. Euro gefallen.Das bereinigte Betriebsergebnis habe sich auf 79 Mio. Euro halbiert, nach Steuern sei ein Verlust von 56 Mio. Euro zu Buche gestanden. Maßgeblich dazu beigetragen habe eine Restrukturierungsrückstellung i.H.v. 58 Millionen Euro. Doppelt besetzte Stellen nach der Übernahme von Joyn sollten nun wegfallen und Kosten gesenkt werden, um in die Digitalisierung investieren zu können und ProSiebenSat.1 langfristig wieder profitabler zu machen.Der MDAX-Konzern habe seine Jahresprognose mit 4,1 Mrd. Euro Umsatz und einem um Sondereffekte bereinigten Betriebsergebnis von rund 600 Mio. Euro bestätigt. Im laufenden dritten Quartal dürfte das Betriebsergebnis auf Vorjahreshöhe stagnieren. Entscheidend seien allerdings die letzten vier Monate des Jahres als traditionell umsatz- und ergebnisstärkste Zeit für das Werbegeschäft, habe das Unternehmen mitgeteilt.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: ProSiebenSat.1 Media.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: ProSiebenSat.1 Media.(Mit Material von dpa-AFX)